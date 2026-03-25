Bolsas en México tienen su mejor día desde abril de 2025

Las bolsas de valores de México registraron alzas por tercer día consecutivo el miércoles y apuntaron su mayor incremento diario desde abril del año pasado. El resultado estuvo apoyado por las negociaciones para un alto al fuego en Medio Oriente.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 3.67% a 68,187.6 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), mejoró 3.64% 1,358.76 unidades.

Con dichos resultados los índices obtuvieron su mejor resultado intradía desde el 9 de abril de 2025, cuando el S&P/BMV IPC escaló 4.39% y el FTSE-BIVA subió 4.85 por ciento.

En lo que va de marzo, sin embargo, ambos índices registran fuertes correcciones a la baja, con el S&P/BMV IPC cayendo 4.51% y el FTSE BIVA 4.02 por ciento.

En lo que va de 2026, los mercados accionarios recuperan terreno y avanzan 6.03% el S&P/BMV IPC y 6.78% el FTSE-BIVA.

Interes en bolsas mexicanas

Jacobo Rodríguez, analista de Roga Capital, escribió que “la euforia se apoderó del mercado accionario mexicano lo que deja ver que sigue siendo considerado un buen destino para los inversionistas. Solo hizo falta un comunicado positivo en cuanto al conflicto en Medio Oriente para que se activaran las compras”.

Agregó que “los mercados financieros internacionales operaron de manera positiva debido al posible cese al fuego y negociaciones sobre el conflicto en Medio Oriente. Esto ha provocado un ajuste en los precios del petróleo. Si bien los mercados en Asia y Europa reflejan ganancias importantes, se mantiene cierta cautela porque algunos medios iraníes han negado que se estén llevando a cabo pláticas y mencionan que no es posible un cese al fuego bajo las condiciones actuales”.

Laura Torres, directora de Inversión en IMB Capital Quants, afirmó que las bolsas nacionales mantuvieron rendimientos muy favorables y de calidad dentro de los mercados emergentes.

Resaltó que este movimiento sugiere que “los inversionistas ven valor en los activos mexicanos como un contrapeso ante la incertidumbre en los mercados desarrollados, impulsados también por la expectativa de una mayor integración comercial tras los anuncios de Trump sobre su próxima visita a China en mayo”.

Mercados mundiales en verde

Los mercados financieros a nivel global repuntaron, en medio de un renovado apetito por riesgo ante un posible cese al conflicto en Medio Oriente. El MSCI World Index, un índice bursátil diseñado para medir el desempeño de los mercados de valores de 23 países desarrollados, registró un incremento de 0.84% a 4,309 unidades ayer.

En Brasil, el índice Bovespa avanzó 1.60% a 185,424 unidades y en Canadá, el S&P/TSX avanzó 1.483 a 32,382.6 puntos. En Europa, los mercados cerraron con ganancias.

En París el CAC 40 finalizó con un alza de 1.33%, en Londres el FTSE 100 escaló 1.42% y en Milán el FTSE MIB subió 1.46%, en Madrid el IBEX 35 mejoró 1.54% y en Fráncfort el DAX terminó con un incremento de 1.41 por ciento.