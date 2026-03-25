Cinco sofomes van por 800 mdp

Un grupo de cinco sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) buscan obtener hasta 800 millones de pesos (45 millones de dólares) con el segundo instrumento de su tipo en el mercado mexicano.

Las firmas Afix Servicios Financieros, Jmmetepec, Cofine, Financiera TV y Grupo Kelq, todas entidades no reguladas, planean vender 8 millones de certificados bursátiles fiduciarios respaldados por derechos al cobro con un precio individual de 100 pesos.

El bono, a colocarse en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), tendrá una vigencia de 6 años y pagará un interés que resultará la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo, o TIIE de Fondeo, más un porcentaje adicional.

Las sofomes recibirán los recursos a través de factoraje a través de los que cederán derechos de cobro sobre créditos que fueron seleccionados por no ser reestructurados ni vencidos.

El empresario Eduardo Tricio, presidente del comité directivo de AeroMéxico, adquirió medio millón de acciones de la empresa como parte de una serie de compras realizadas por directivos, en lo que dijeron es un signo de confianza hacia el futuro de la empresa.

Tricio, el séptimo empresario más rico de México, compró el 19 de marzo 500,000 acciones en el mercado mexicano, en una operación valuada en 660,000 dólares, de acuerdo con una declaración ante la Securities and Exchange Commission (SEC).

Tras esta adquisición, el empresario suma 15 millones 166,980 acciones de AeroMéxico, que representan 0.19% de las 7,959 millones 106,758 acciones de la empresa. El director general, Andrés Conesa, adquirió 20,000 ADS (equivalentes a 10 acciones comunes cada uno). Andrés Borrego compró 8,000 ADS, mientras que Aaron Murray adquirió 6,336 ADS.

A Orbia Advance Corporation, Fitch Ratings le bajó las calificaciones, con lo que dejó de estar en grado de inversión por su desempeño operativo débil y su nivel de apalancamiento.

La calificadora bajó la nota global de Orbia de 'BBB-' a 'BB+', o del último nivel en la escala de activos con grado de inversión al primer nivel en la clasificación de activos especulativos.

Fitch proyecta que el apalancamiento bruto y neto de Orbia será de 4.5 y 3.5 veces en 2026 y 2027, respectivamente, ambos en línea con la clasificación 'BB'.

Fibra Next, un fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales que tiene como socio a Fibra Uno, adquirió un activo industrial denominado Calopark, en Cancún, Quintana Roo, por 710 millones de pesos (cerca de 40 millones de dólares).

La compañía dijo que el valor de adquisición es de 822 dólares por metro cuadrado, calculado con un tipo de cambio de 17.50 unidades por divisa estadounidense. Equivale a un Cap Rate aproximado de 11 por ciento.

Calopark tiene un área bruta rentable de 50,000 metros cuadrados, con una ocupación de 100 por ciento. Con un ingreso neto (NOI) para el primer año de 80 millones de pesos (4.5 millones de dólares). La composición de sus ingresos es de18% en dólares y 82% en pesos.

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