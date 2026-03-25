Christine Lagarde deja la puerta abierta a incrementos de tasas

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), dejó ayer la puerta abierta a un incremento de las tasas de interés en la zona euro si la guerra en Medio Oriente provoca un aumento de la inflación durante un tiempo.

El BCE mantuvo las tasas sin cambios la semana pasada, pero advirtió sobre un inminente repunte de los precios; los responsables políticos debaten ahora las condiciones que podrían obligarles a subir los costos de financiamiento para evitar que el rápido crecimiento de los precios se consolide.

Lagarde afirmó que el BCE tendrá que responder de forma contundente o persistente si la inflación se mantiene muy por encima de su objetivo de 2.0% durante un periodo prolongado, pero señaló que incluso un rebasamiento más moderado puede requerir un ajuste “mesurado” de las tasas de interés.

“Si la perturbación da lugar a un rebasamiento considerable, aunque no demasiado persistente, de nuestro objetivo, podría justificarse un ajuste mesurado de la política monetaria”, declaró Lagarde en Fráncfort.

“Dejar sin abordar por completo ese rebasamiento podría suponer un riesgo de comunicación: al público le puede resultar difícil entender una función de reacción que no reacciona”, argumentó.

Su advertencia se produjo cuando el impacto de una guerra cada vez más amplia en Irán se hizo sentir en la economía de la zona euro, minando la confianza empresarial alemana y llevando a economistas, más recientemente en Portugal e Italia, a advertir de un crecimiento más lento o incluso de una recesión.

Olli Rehn, gobernador del Banco de Finlandia, afirmó en el mismo acto que el BCE debe mirar más allá de las fluctuaciones de los precios del petróleo y centrarse en la situación general de la economía.

Réditos estables este año

Según una encuesta de Reuters entre economistas, se espera que el BCE mantenga las tasas de interés sin cambios en el 2026, aunque más de un tercio ahora prevé un incremento este año, ya que la crisis energética provocada por la guerra hizo subir las previsiones de inflación.

Esta visión consensuada, contrasta con las apuestas de los mercados financieros, quienes apuntan a unos tres aumentos para finales de año, después de que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el bloqueo de un corredor de transporte clave hicieran que los precios del petróleo se dispararan alrededor de 40%, lo que obligó a revisar al alza las previsiones de inflación.

Casi dos tercios de los economistas, 38 de 60, se mantuvieron en su opinión de que la tasa de interés de los depósitos se mantendría en 2.0% este año. Este porcentaje supone un descenso respecto al más de 90% registrado hace apenas dos semanas.