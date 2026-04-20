Petróleo sube más de 5% por temor a colapso de alto el fuego entre EU e Irán

Los precios del petroleo subían cerca de un 5% la mañana de este ⁠lunes, ante el temor de que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán pudiera romperse después de que Washington confiscara un buque de carga ⁠iraní y el tráfico por ⁠el estrecho de Ormuz permaneciera prácticamente paralizado.

A las 10:27 GMT, los futuros del crudo Brent ganaban 4.19 dólares, o un 4.6%, hasta los 94.57 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate en Estados Unidos mejoraba 4.6 dólares, o un 5.5%, para colocarse en los 88.45 dólares.

Ambos contratos se desplomaron un 9% el viernes, su mayor caída diaria desde el 18 de abril, después de que Irán anunciara que el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz permanecería abierto durante el resto del alto el fuego.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán había acordado no volver a cerrar nunca más el estrecho por el que pasaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo antes de que comenzara la guerra hace casi dos meses.

"A las 24 horas del anuncio del viernes de que el estrecho estaba "completamente abierto", ya había petroleros que habían sido atacados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)", ⁠señaló June Goh, analista de Sparta Commodities.

"Los ⁠fundamentos del mercado están empeorando, ⁠ya que siguen sin ‌salir al mercado entre 10 y 11 millones de barriles diarios ⁠de crudo", añadió Goh, refiriéndose a las pérdidas en la producción petrolera.

Estados Unidos afirmó el domingo que había confiscado un buque de carga iraní que intentó romper su bloqueo, mientras que Teherán dijo que tomaría represalias, lo que aumentó los temores de una reanudación de las hostilidades.

Irán también dijo que no participará en una segunda ronda de negociaciones que Estados Unidos esperaba ⁠iniciar antes de que expire esta semana el alto el fuego de dos semanas.