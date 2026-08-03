Indicadores del 3 al 7 de agosto: Remesas, inflación y anuncio de Banxico

En la primera semana de agosto, la atención de los analistas se centrará en el reporte local de inflación y la decisión de política monetaria del Banco de México, así como en los datos de empleo de Estados Unidos. Además, a nivel local se esperan informes sobre expectativas económicas, remesas, venta de autos, confianza del consumidor, inversión fija y empleo formal.

A continuación, los principales indicadores económicos de la semana:

Lunes 3 de agosto: Expectativas económicas

Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (julio)

Remesas con el exterior (junio)

Encuesta sobre las expectativas del sector privado (julio)

PMI manufacturero de S&P Global de EU (julio)

PMI manufacturero del ISM de EU (julio)

El Inegi publicará el lunes la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial, que integra los indicadores de pedidos manufactureros, confianza empresarial y expectativas. En conjunto, permiten evaluar la percepción que tienen las empresas sobre la actividad económica de nuestro país.

Además, el Banco de México dará a conocer la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del Banco de México. El documento reúne pronósticos sobre inflación, crecimiento, tipo de cambio y tasas, por lo que ofrece una referencia para los próximos meses.

También se esperan las cifras de remesas correspondientes a junio. El reporte permitirá conocer el flujo de recursos enviados por mexicanos desde el exterior, una importante fuente de ingresos para millones de hogares y un referente del consumo interno nacional.

En tanto, en Estados Unidos, la agencia S&P Global publicará su índice PMI manufacturero de julio. Este indicador mide la evolución de la actividad industrial mediante encuestas empresariales y permite identificar de manera oportuna el momento que atraviesa un sector clave en la economía.

Además, el Instituto para la Gestión del Abastecimiento publicará el índice manufacturero ISM de julio. Este indicador evalúa las condiciones del sector industrial estadounidense y suele influir en las expectativas sobre crecimiento, inflación y política monetaria en la mayor economía mundial.

Martes 4 de agosto: Confianza del consumidor

Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros (julio)

Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (julio)

Encuesta Citi de Expectativas (julio)

Resultados de la subasta de valores gubernamentales

Encuesta JOLTS de ofertas de empleo en EU (junio)

El Inegi publicará el martes los resultados de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor de julio. Este indicador estudia la percepción de los hogares sobre su situación económica y la del país, anticipando posibles cambios en el comportamiento del consumo privado.

También se dará a conocer el avance del registro administrativo de la industria automotriz de julio, que mostrará el comportamiento preliminar de las ventas de vehículos ligeros en el mercado interno. Es una referencia sobre la fortaleza del consumo y la evolución reciente del sector en el país.

Se publicarán asimismo los resultados de la Encuesta Citi de Expectativas de julio. El documento reúne pronósticos de analistas e instituciones financieras sobre inflación, crecimiento, tipo de cambio, tasas y otras variables, por lo que es una referencia sobre el consenso del mercado.

Además, como cada martes, el Banxico dará a conocer los resultados de su subasta de valores gubernamentales. La información permitirá conocer la demanda por Cetes, Bonos M y Udibonos, además de ofrecer señales sobre las expectativas respecto a las tasas de interés en México.

En Estados Unidos se publicará la encuesta JOLTS correspondiente a junio. El reporte muestra el número de vacantes laborales disponibles y es uno de los indicadores más seguidos para evaluar la fortaleza del mercado laboral. Se trata de un elemento clave para la Reserva Federal.

Miércoles 5 de agosto: Inversión Fija

Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (mayo)

Indicador Mensual del Consumo Privado (mayo)

Cambio del empleo no agrícola ADP en EU (julio)

PMI de servicios de S&P Global en EU (julio)

PMI no manufacturero del ISM en EU (julio)

Inventarios de petróleo crudo de la AIE

A media semana, el Inegi publicará el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo de mayo. El reporte permitirá evaluar la evolución reciente de la inversión productiva- Se trata de una referencia sobre el ritmo de expansión de la capacidad instalada nacional en el mes.

Además, difundirá el Indicador Mensual del Consumo Privado de mayo. Este reporte revisa la evolución del gasto de los hogares mexicanos y con esa información, hace posible valorar la fortaleza reciente de la demanda interna y del consumo privado en la economía nacional.

En Estados Unidos, la agencia ADP publicará la estimación de creación de empleo privado correspondiente a julio. Aunque no forma parte de los indicadores oficiales, este reporte suele ser una referencia antes de la divulgación de las cifras mensuales de nóminas no agrícolas.

La agencia S&P Global publicará el índice PMI de servicios correspondiente a julio. El indicador mide la evolución de la actividad en el sector servicios mediante encuestas empresariales y ofrece señales oportunas sobre el desempeño de la principal actividad productiva de Estados Unidos.

Además, el Instituto para la Gestión del Abastecimiento dará a conocer el índice ISM no manufacturero de julio. El reporte permite evaluar el desempeño del sector servicios estadounidense y es seguido por los mercados debido a su capacidad para anticipar cambios en el crecimiento.

En tanto, como cada semana, la Administración de Información Energética de Estados Unidos publicará los inventarios semanales de petróleo crudo. Con esta información se puede evaluar el equilibrio entre oferta y demanda de energía, por lo que suele influir sobre los precios internacionales.

Jueves 6 de agosto: Anuncio de Banxico

Decisión de política monetaria del Banco de México

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EU

La clave de la semana, desde el punto de vista local, estará en el anuncio de política monetaria del Banxico. Si bien se anticipa ampliamente que mantendrá las tasas sin cambios, los operadores buscarán en el comunicado señales sobre el futuro de las tasas y de la inflación.

En Estados Unidos se publicará el dato de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. El indicador ofrece una lectura oportuna de las condiciones del mercado laboral y permite identificar cambios en el ritmo de contratación y despidos dentro de la economía estadounidense.

Viernes 7 de agosto: Inflación

Inflación en México (julio)

Índice Nacional de Precios Productor (julio)

Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros (julio)

Número de trabajadores afiliados al IMSS (julio)

Nóminas no agrícolas en EU (julio)

Para cerrar la semana, el Inegi publicará el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente a julio, que incluirá la inflación general y subyacente en sus variaciones mensuales y anuales. El reporte será clave para evaluar la evolución de los precios y las expectativas sobre las tasas de interés.

También se dará a conocer el Índice Nacional de Precios Productor correspondiente a julio, que mide la variación de los precios que enfrentan los productores nacionales y permite identificar presiones inflacionarias que eventualmente podrían trasladarse a los consumidores finales.

Además, se esperan las cifras revisadas del registro administrativo de la industria automotriz correspondiente a julio. La información permitirá evaluar el comportamiento reciente de las ventas de vehículos ligeros, que son uno de los principales referentes del consumo en el país.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicará el dato mensual de afiliados correspondientes a julio. La cifra permitirá conocer la evolución del empleo formal en el país mediante el número de trabajadores registrados. Es uno de los indicadores más importantes de empleo en México.

La semana cierra con el reporte laboral oficial de Estados Unidos. Sus datos, seguidos por la Fed y los inversionistas, incluyen las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo y el ingreso promedio por hora, que, en conjunto, ofrecen un panorama completo sobre el mercado laboral en dicho país.