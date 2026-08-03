Santander lanza en España su nueva eSIM para viajar conectado en más de 160 países desde su app

Banco Santander lanzó en España su nueva 'eSIM' para viajar conectado en más de 160 países desde la aplicación móvil del banco, según ha informado este lunes en un comunicado.

España será el primer mercado del grupo en ofrecer este servicio, desarrollado en el marco de un acuerdo global con Gigs, especializada en conectividad digital internacional y servicios de 'eSIM', que se extenderá después a otros países, empezando por Portugal y México.

La solución está dirigida a clientes que viajan con frecuencia y buscan una alternativa más cómoda y económica al 'roaming', especialmente fuera de la Unión Europea (UE).

Desde la 'app' de Santander, los usuarios podrán activar una única 'eSIM', contratar y recargar paquetes de datos de 3 GB, 5 GB, 10 GB, 20 GB y 50 GB, consultar su consumo en tiempo real y gestionar sus planes con cobertura en destinos como Estados Unidos, Reino Unido, Marruecos, Turquía, Japón, Brasil o Tailandia, sin cambiar de tarjeta física ni utilizar aplicaciones externas.