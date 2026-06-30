Crece consumo durante Mundial 2026, pero también el desperdicio de alimentos

El Mundial de fútbol emociona cada rincón del país. Hoy, la atención de millones de aficionados mexicanos se concentra en el partido de la Selección Nacional contra Ecuador, un encuentro que promete reunir a familias, amigos y comunidades frente a la pantalla. Sin embargo, junto con el entusiasmo deportivo, también se enciende un problema silencioso: el desperdicio de alimentos durante las convivencias futboleras.

De acuerdo con la segunda edición de la encuesta “Ponerse la camiseta contra el desperdicio de alimentos”, elaborada por Cheaf, plataforma enfocada en rescatar excedentes de comida, 2 de cada 3 mexicanos planean comprar más alimentos de lo habitual cuando juega México este verano. El estudio, con más de 1,500 participantes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, revela que el fervor mundialista tiene un impacto directo en el consumo… y en lo que termina en la basura.

El patrón es claro: solo 1 de cada 10 personas calcula realmente la cantidad de comida que necesita para sus reuniones. En cambio, el 34% admite que compra de más aprovechando promociones o combos, mientras que el 26% prefiere que sobre a que falte.

Las consecuencias se reflejan en los alimentos que más se desperdician. Las guarniciones como ensaladas, arroz o purés encabezan la lista con 52%, seguidas de panes y tortillas (44%). También destacan las carnes frías, botanas empaquetadas y postres, que suelen prepararse “de más” para cubrir cualquier imprevisto. El problema no es solo la cantidad, sino el tipo de alimentos: son complementos que rara vez se consumen en su totalidad.

“El partido de México no solo llena estadios, también llena refrigeradores, y lo que no se consume ese día muchas veces termina en la basura”, explicó Braulio Valenzuela, Country Manager de Cheaf en México. El especialista advierte que los eventos deportivos masivos intensifican hábitos de compra sin planificación, lo que incrementa significativamente el desperdicio alimentario.

El fenómeno también se extiende al delivery. Se estima que 60% de los aficionados pedirá comida a domicilio durante los partidos. Sin embargo, este canal también genera residuos: salsas, aderezos y empaques suelen ser los principales sobrantes. A pesar de ello, la mayoría de los consumidores intenta evitar el desperdicio: 56% guarda los alimentos para días posteriores y 26% los comparte con invitados. Aun así, un 12% reconoce que la comida termina desechándose.

En este contexto, los expertos recomiendan adoptar prácticas sencillas para reducir el impacto ambiental durante el Mundial. Entre ellas destacan planear porciones realistas según el número de invitados, elaborar listas de compras previas al evento y evitar adquirir “por si acaso”. También se sugiere reutilizar envases, compartir sobrantes entre asistentes y optar por alimentos con menor cantidad de empaques.

Otra recomendación clave es priorizar la donación o el rescate de alimentos en buen estado. De hecho, 2 de cada 3 encuestados se dijeron a favor de programas de rescate alimentario durante el torneo, lo que refleja una creciente conciencia ambiental entre los aficionados mexicanos.

Asimismo, especialistas sugieren evitar combos grandes o promociones excesivas que incentiven el sobreconsumo, así como fomentar la separación de residuos y el compostaje de restos orgánicos.

Con partidos como el de hoy entre México y Ecuador, el reto no solo está en la cancha, sino también en los hogares: disfrutar del fútbol sin que la celebración termine convertida en toneladas de comida desperdiciada