El aluminio se encamina a su mayor caída trimestral en 3 años por la guerra en Oriente Medio

Los ⁠precios del aluminio se encaminaban el martes a registrar sus mayores caídas trimestrales y mensuales en ⁠varios años, ya que las conversaciones de paz en Oriente Medio avivaban las esperanzas de que se normalizara el suministro procedente de la región.

El contrato de referencia del aluminio en la Bolsa de Metales de ⁠Londres (LME) subía un 1.3%, hasta los 3,127.50 ⁠dólares por tonelada métrica, a las 09:52 GMT, tras haber tocado el lunes los 3,085 dólares, su nivel más bajo desde el 23 de febrero.

En lo que va de trimestre, el precio ha bajado un 10%, la caída más pronunciada en tres años, mientras que en junio se desplomó un 15%, la mayor caída mensual desde la crisis financiera mundial de 2008.

La guerra en Oriente Medio, que representa el 9% de la producción mundial, impulsó los precios hasta un máximo de cuatro años de 3,787.50 dólares a principios de mes, antes de que las negociaciones de paz hicieran bajar los precios del petróleo y aliviaran las preocupaciones sobre el suministro.

A pesar de que los mercados están descontando el fin de la guerra, el tráfico en el estrecho de Ormuz —utilizado por los productores del golfo Pérsico para la exportación e importación de materias primas— sigue estando muy restringido, señaló en una nota la analista de StoneX, Natalie Scott-Gray.

StoneX estima que se han paralizado hasta 3 millones de toneladas de capacidad de fundición desde que comenzó la guerra. Si a esto se suma una cierta caída de la demanda en los próximos meses, principalmente en el sector del automóvil, la empresa prevé un déficit en el mercado del aluminio de 1 millón de toneladas este año.

Entre otros metales de la LME, el cobre subía un 0.7%, a 13,377 dólares ⁠por tonelada, respaldado por los datos positivos de la industria manufacturera ⁠en China, el principal consumidor de metales. El ⁠metal ha subido un 9% en el trimestre gracias a los planes futuros de expansión de las infraestructuras de inteligencia ⁠artificial.

La correlación entre el contrato de referencia de la LME y las acciones tecnológicas estadounidenses alcanzó este trimestre su nivel más alto desde 2012, a pesar de que el uso final en este sector representa menos del 2% de la demanda total, según StoneX.

El zinc subía un 2.1%, a 3,548.50 dólares, y registraba un alza del 10% este trimestre —su mejor rendimiento trimestral en dos años— debido a la menor oferta minera. Es el único metal de la LME que cierra el mes de junio con la curva a plazo ⁠en situación de backwardation.

El plomo caía un 0.2%, a 1,889.50 dólares, y el níquel subía un 1.0%, a 16,470 dólares, mientras que el estaño sumaba un 2.1%, a 51,425 dólares.