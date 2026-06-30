Baubap obtiene línea de crédito por 400 millones de pesos para ampliar el acceso al financiamiento

La tecnológica financiera, Baubap aseguró una línea de crédito por 400 millones de pesos con BBVA Spark y SixPoint Capital, recursos con los que fortalecerá su capacidad para otorgar microcréditos digitales y ampliar el acceso al financiamiento para personas tradicionalmente excluidas del sistema financiero.

El financiamiento, con un plazo de 48 meses, está integrado por un tramo senior (financiamiento que tiene mayor prioridad de pago) de 290 millones de pesos aportado por BBVA Spark y un financiamiento complementario proporcionado por el fondo especializado en fintech, SixPoint Capital. Con esta operación, la fintech mexicana opera por primera vez con toda su estructura de fondeo denominada en pesos mexicanos, accede a financiamiento institucional y refuerza su estrategia de crecimiento sostenible.

La tecnológica financiera informó que, desde su fundación en el 2018, ha otorgado créditos a más de 2 millones de personas en México y que los nuevos recursos le permitirán incrementar su capacidad de atención para alcanzar a más de 5.5 millones de usuarios.

“En BBVA Spark acompañamos a empresas que, como Baubap, utilizan la innovación y la inteligencia de datos alternativos para ampliar el acceso al capital y cerrar brechas financieras históricas”, afirmó Rodrigo Velasco, gerente de país de México y jefe para América Latina de BBVA Spark.

La operación también representa un modelo poco común dentro del ecosistema fintech mexicano, al combinar el financiamiento de un brazo especializado de banca comercial con el de un fondo de crédito privado. De acuerdo con las firmas involucradas, esta estructura demuestra cómo la banca institucional y los inversionistas especializados pueden colaborar para impulsar el crecimiento de empresas tecnológicas enfocadas en la inclusión financiera.

Desde el 2018, Baubap opera como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) y ofrece microcréditos a través de una aplicación móvil. La empresa basa su modelo de originación en el uso de datos alternativos y herramientas de evaluación de riesgo para atender a personas que carecen de historial crediticio o que han sido desatendidas por la banca tradicional.

Roberto Salcedo, director general de Baubap, señaló que el respaldo de BBVA Spark representa una validación del modelo de negocio de la compañía y de su estrategia para ampliar el acceso al crédito entre la población no bancarizada.

“Estamos agradecidos con BBVA Spark, así como con nuestros socios de largo plazo en SixPoint, quienes continúan apoyándonos con soluciones de capital flexibles”, indicó.

Proceso de expansión

La nueva operación se suma al financiamiento por 120 millones de dólares que SixPoint Capital Management otorgó a Baubap en el 2024, recursos que permitieron acelerar la expansión de la plataforma de préstamos digitales y consolidar su crecimiento en el mercado mexicano.

Ese mismo año, la fintech anunció que iniciaría el proceso para obtener una licencia como Sociedad Financiera Popular (Sofipo), con el objetivo de ampliar sus fuentes de fondeo mediante la captación de ahorro del público y diversificar su oferta de servicios financieros. Entre sus planes figuraban el lanzamiento de productos de ahorro, con la intención de fortalecer su propuesta para los usuarios que hoy atiende mediante créditos digitales.