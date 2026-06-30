La OMS advierte que el sistema sanitario de Venezuela se encuentra al límite tras los terremotos

El sistema sanitario de Venezuela ⁠está sometido a una presión considerable, dijo este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS), con ⁠algunos hospitales dañados y otros ⁠sin parte de su personal tras los dos terremotos mortales de la semana pasada.

Más de 1,700 personas han muerto y 5,000 han resultado heridas después de que cientos de edificios quedaran arrasados o dañados por los terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5.

Al menos tres centros de salud presentan daños críticos y otros seis están dañados o sólo funcionan parcialmente, dijo el portavoz de la OMS Christian Lindmeier en una rueda de prensa en Ginebra.

"El resto sigue operativo, (pero) bajo una presión significativa", dijo, en referencia a una evaluación ​de 21 establecimientos sanitarios.

"Los hallazgos preliminares revelan una prestación de servicios y un flujo de ⁠pacientes caóticos, marcados por ⁠el hacinamiento (y) un creciente ⁠retraso acumulado de cirugías", añadió.

Varios trabajadores sanitarios especializados en atención materna ⁠en La Guaira siguen desaparecidos, lo que crea una brecha crítica en la atención obstétrica, dijo Lindmeier.

Las miles de personas desplazadas por los terremotos también están en riesgo de brotes de enfermedades como la fiebre amarilla y el dengue, especialmente ⁠dada la cobertura de vacunación relativamente baja, dijo.