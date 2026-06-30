La parte correspondiente a la UE del acuerdo comercial con EU entrará en vigor el 1 de julio

La parte correspondiente a la Unión ⁠Europea del acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos el año pasado, que eliminará ⁠los aranceles de importación ⁠sobre numerosos productos estadounidenses, entrará en vigor el 1 de julio, según se indica en un documento normativo oficial de la UE.

La UE ha indicado que este reglamento se aplicará desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2029.

"Cuando proceda, la Comisión presentará, junto con la evaluación exhaustiva, una propuesta legislativa para prorrogar el período de aplicación del presente Reglamento", añade el documento normativo.

En virtud del acuerdo, la UE aceptó eliminar los aranceles de importación sobre los productos industriales estadounidenses y conceder acceso preferencial a ⁠los productos agrícolas de Estados ⁠Unidos.

También ⁠ampliará las importaciones libres de aranceles de langosta estadounidense, ⁠un "miniacuerdo" alcanzado con Donald Trump durante su primer mandato como presidente.

La legislación de la UE expira a finales de 2029 e incluye múltiples salvaguardias que permitirían a la UE suspender las concesiones si Estados Unidos ⁠incumple los términos del acuerdo comercial.