Petróleo cae tras previsión de la AIE sobre suministro; mercado atento a reunión Trump-Putin

Los precios del petróleo bajaban este miércoles, después de que la Agencia Internacional de la Energía indicó que la oferta superará a la demanda este año, mientras los inversores esperan la reunión de este viernes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin.

A las 4:37 a.m. (hora de la CDMX), los futuros del Brent caían 41 centavos, o un 0.6%, a 65.71 dólares por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos cedían 50 centavos, o un 0.8%, a 62.67 dólares. Ambos contratos bajaron el martes.

"El informe de la API sobre los inventarios de petróleo de anoche, junto con las perspectivas pesimistas de la AIE para el mercado petrolero de hoy, pesaron sobre los precios", dijo Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS.

La AIE elevó el miércoles su previsión de crecimiento de la oferta petrolera para este año, pero rebajó la de demanda debido al escaso apetito de combustible en las principales economías.

Mientras tanto, en su informe mensual, la OPEP+ aumentó su previsión de demanda mundial de petróleo para el próximo año y recortó las estimaciones de crecimiento de la oferta de Estados Unidos y otros productores ajenos al grupo más amplio, apuntando a un mercado más ajustado.

"Si sumáramos las previsiones de crecimiento de la demanda de petróleo de la AIE y la OPEP para 2025 en sus respectivos extremos bajista y alcista, incluso una cifra intermedia modesta de 1 millón de barriles por día podría cubrirse fácilmente con el crecimiento de la oferta de los países no pertenecientes a la OPEP", afirmó Gaurav Sharma, analista energético independiente.

"Por lo tanto, no veo un caso alcista para el petróleo en el horizonte a corto plazo", agregó.

Trump y Putin tienen previsto reunirse en Alaska este viernes para discutir el fin de la guerra en Ucrania, que ha sacudido los mercados petroleros desde febrero de 2022.