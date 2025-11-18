Buscar
Peso se deprecia frente al dólar después del feriado: ¿A cuánto cotiza?

El peso mexicano se deprecia este martes frente al dólar ante mayor aversión al riesgo por parte de los inversionistas que esperan conocer datos claves en México y Estados Unidos.

Marcos Olvera

El tipo de cambio spot se ubicó en 18.3522 pesos por billete verde, una depreciación de 0.23%, o 4.2 centavos, respecto al dato de cierre oficial del viernes proporcionado por Banco de México (Banxico).

“Hoy, el peso cede terreno a medida que continúa el sentimiento de nerviosismo entre los inversores y la demanda por activos refugio, a la espera de conocer las publicaciones económicas clave en Estados Unidos y México”, escribieron analistas de Monex Casa de Bolsa en una nota de apertura.

Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en 18.41 pesos por dólar y un máximo en 18.49 pesos unidades en el mercado spot.

Por su parte el índice dólar, que compara a la divisa estadounidense contra una canasta de 6 divisas principales, sube 0.05% a 99.64 puntos.

