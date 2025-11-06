Peso se apreció luego de decisión de Banxico

El peso registró una ligera ganancia frente al dólar en las cotizaciones del jueves, impulsado por la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico), que recortó su tasa de interés de referencia en línea con lo previsto por el mercado.

De acuerdo con cifras del banco central, el tipo de cambio cerró en 18.5647 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 2.57 centavos, equivalentes a 0.14%, y acumuló así dos jornadas consecutivas de avances.

En contraste, el Índice Dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis divisas, se debilitó 0.50%, hasta ubicarse en 99.70 puntos, luego de haber permanecido dos días por encima del umbral de las 100 unidades.

"El jueves, el tipo de cambio se mantuvo a la baja, gracias a que los inversionistas mostraron un mayor apetito por el riesgo, impulsado por la corrección del dólar", escribieron analistas de Monex Casa de Bolsa en un reporte.

"Desde el punto de vista técnico, el comportamiento del peso mantiene una tendencia alcista moderada, desarrollada dentro de un canal ascendente, aunque en el corto plazo “no se descarta un retroceso hacia el rango de 18.49 a 18.46 pesos", explicó Paula Chaves, analista de HF Markets.

El movimiento a la baja del tipo de cambio el jueves, se dio luego de que la Junta de Gobierno de Banxico decidió, por mayoría de cuatro votos a uno, recortar la tasa de interés de referencia en 25 puntos base, hasta 7.25%, coincidente con las expectativas de los analistas consultados por Citi.