Peso se apreció frente al dólar en la semana

El peso mexicano se apreció frente al dólar en la semana, luego de dos semanas consecutivas perdiendo terreno. El impulso proviene de una disminución en el nerviosismo por tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la moneda mexicana cerró en 18.3899 pesos por dólar el viernes, una apreciación de 0.23% o 4.19 centavos. Con dicho resultado, la divisa acumuló su tercera jornada con avances.

En su comparación semanal, el peso se apreció 0.82%, poniendo fin a una racha negativa de dos semanas. En lo que va del 2025 el peso gana 11.94 por ciento.

El Índice Dólar, que mide al billete verde con una canasta de seis monedas, cerró con caída semanal de 0.55% a 98.43 puntos.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas en la semana fueron el peso colombiano con 2.40%, el real brasileño con 2.05%, el sol peruano con 1.62%, el florín húngaro con 1.43% y la corona sueca con 0.85 por ciento.

Las divisas más depreciadas en la semana fueron el peso argentino con 3.00%, el dólar taiwanés con 0.30%, la lira turca con 0.30%, el shekel israelí con 0.23%, la rupia de Indonesia con 0.12% y el ringgit de Malasia con 0.06 por ciento.

Menor aversión al riesgo

“El peso fue impulsado por un menor nerviosismo sobre las tensiones comerciales, gracias a los comentarios de Trump sobre la imposición de aranceles a China”, aseguraron analistas de Monex Casa de Bolsa en un estudio.

Adelantaron que el peso podría oscilar en un rango entre 18.34 y 18.44 pesos por unidad, “considerando el comportamiento del peso, a la espera de tener más claridad sobre el entorno comercial y esperando muy pocos datos económicos en la agenda del lunes”.

“La recuperación de la divisa mexicana estuvo impulsada principalmente por la debilidad global del dólar, que se mantiene presionado en torno a su media móvil de 50 días, mientras los inversionistas descuentan mayores probabilidades de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en los próximos meses”, detalló Felipe Mendoza, analista de Mercados Financieros en ATFX LATAM.

Explicó que la menor aversión al riesgo global favoreció flujos hacia divisas emergentes y activos latinoamericanos, mientras el Índice Dólar retrocedió ligeramente, consolidando la mejora del peso.

“El mercado está especulando que Estados Unidos no impondrá los aranceles anunciados hace una semana del 100% a las importaciones de China, adicionales a los que ya están en vigor. Asimismo, se especula que la tregua arancelaria, que vence el 10 de noviembre, se extenderá por más meses”, consideraron expertos de Banco Base.