Peñoles dispara 479% sus ganancias durante el 2025

Industrias Peñoles, el mayor productor global de plata fina, informó en su reporte del cuarto trimestre de 2025 que incrementó sus ganancias en 479%, impulsadas por el incremento de los precios del oro y la plata durante la segunda parte del año pasado.

La minera, propiedad de grupo BAL, registró ingresos por 2,792.1 millones de dólares (mdd), en el periodo de octubre a diciembre del año pasado, un aumento de 47.95% respecto los 1,887.20 mdd alcanzados en el mismo periodo de 2024.

En tanto que el flujo operativo (EBITDA) se incrementó en 85.76% y ascendió a 1,214.1 mdd, mientras que la utilidad de operación alcanzó los 1,040.4 mdd.

La utilidad neta de la minera, que representa las ganancias finales de la empresa, se disparó 478.62% durante el último trimestre de 2025 y alcanzó los 552 mdd.

“Los ingresos de la compañía se vieron impulsados principalmente por los altos precios del oro y la plata, mejores precios de realización y mayores volúmenes vendidos de concentrados. Estos factores compensaron la disminución en los volúmenes de venta de plata, oro, zinc, plomo y cobre”, señaló la empresa en su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Reporte positivo

Analistas de Monex Casa de Bolsa destacaron en una nota, que el reporte de Peñoles fue “positivo con una importante expansión en márgenes”. Respecto de las ganancias de la empresa señalaron que fueron “impulsadas por un mayor ritmo operativo, que compensaron un mayor resultado financiero y cambiario”.

Peñoles es además, líder en Latinoamérica en la producción de oro y plomo afinado, y se encuentra entre los principales productores mundiales de zinc afinado y sulfato de sodio.

Los metales preciosos vivieron un rally no visto en años durante 2025, llevando al oro y la plata a registrar rendimientos de 64 y 147%, respectivamente, según datos de Investing.

Las acciones de Peñoles, que cotizan en la BM, se contagiaron del entusiasmo de los metales y se dispararon 256% el año pasado, según datos de Economática, y lideraron las ganancias de las empresas que componen el S&P/BMV IPC.

“Este rally respondió a la persistente demanda de activos refugio ante la incertidumbre geopolítica y las tensiones comerciales, las compras sostenidas de oro por parte de los bancos centrales, la depreciación del dólar estadounidense y la expectativa de una política monetaria más flexible por parte de la Reserva Federal”, explicó la empresa en su reporte.

En el acumulado del año los ingresos de Peñoles se ubicaron en 8,647.30 mdd, un incremento de 30% respecto a los registrado en 2024. El EBITDA creció en 76.55% hasta los 3,250.50 mdd el año pasado y la utilidad de operación creció alrededor de 134% a 2,515.3 millones.

La utilidad neta se disparó poco más de 1,772% y alcanzó un nivel de 1,372.60 millones de dólares respecto a los 73.3 millones de dólares alcanzados en 2024.

En lo que va del presente año los títulos de Peñoles registran un rendimiento positivo de 3.58% en 980.67 pesos por unidad, en un contexto envuelto en volatilidad en los mercados y una caída en los precios del oro y la plata ante la fortaleza del dólar utilizado por los inversionistas como activo refugio ante los recientes conflictos geopolíticos.