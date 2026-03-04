El oro sube 2% por alza de demanda de activos de refugio por conflicto en Oriente Medio

El precio ⁠del oro subía un 2% este miércoles, recuperándose ⁠de los mínimos de más de una semana alcanzados en la sesión anterior, ya que el dólar se tomaba un ⁠respiro y el aumento de las ⁠tensiones en Oriente Medio impulsaba la demanda del lingote como valor de refugio.

El oro al contado ganaba un 1.8%, a 5,175.39 dólares por onza, a las 09:25 GMT, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril mejoraban un 1.2%, a 5,186.9 dólares.

El dólar cedía un 0.1%, abaratando el oro -cotizado en la divisa estadounidense- para los compradores que utilizan otras divisas.

"Tras los últimos días de liquidación de posiciones y fortaleza del dólar, los mercados han vuelto a una postura más típica de aversión al riesgo macroeconómico, con la plata también al alza. La pausa en la subida del dólar y el rendimiento de los bonos del Tesoro ayuda a sus costos de oportunidad", afirmó Jamie Dutta, analista de mercado de Nemo.money.

"Las características de refugio del oro y ⁠la plata pueden volver a brillar", añadió ⁠Dutta.

El oro ⁠cayó más de un 4% el martes, ya que los inversores apostaron ⁠por el dólar y las preocupaciones por la inflación empañaron las apuestas por recortes de las tasas de interés, lo que podría reducir el costo de oportunidad de mantener el metal.

En otros metales preciosos, la plata al contado avanzaba un 4.5%, a 85.74 dólares por onza, tras caer más de ⁠un 8% en la víspera; el platino subía un 3.7%, a 2,159.45 dólares, y el paladio ganaba un 3%, a 1,697.08 dólares.