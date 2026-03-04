Adidas ganó un 75% más en el 2025, tras lograr un récord de ventas

Adidas se anotó un beneficio neto atribuido de 1,340 millones de euros al cierre del ejercicio 2025, lo que representa una mejora del 75.4% en comparación con el resultado del fabricante alemán de ropa y material deportivo un año antes, según informó la multinacional, que propondrá elevar un 40% el importe del dividendo anual, hasta 2.80 euros por acción.

Las ventas netas de Adidas en el año sumaron una cifra récord de 24,811 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 4.8%, a pesar del impacto negativo relacionado con el tipo de cambio, que ascendió en el ejercicio a más de 1,000 millones debido al fortalecimiento del euro frente a varias divisas.

En el mercado europeo, las ventas de Adidas crecieron un 8%, hasta 8,136 millones, mientras que cayeron un 1% en Norteamérica, con 5,087 millones. De su lado, aumentaron un 5% en China, hasta 3,623 millones; un 6% en Latinoamérica, con 2,926 millones; 5% en Japón y Corea del Sur, con 1,406 millones; y un 6% en los mercados emergentes, hasta 3,510 millones.

Solo en el cuarto trimestre de 2025, el beneficio neto atribuido de Adidas alcanzó los 81 millones de euros, en contraste con las pérdidas de 39 millones contabilizadas en el mismo periodo del ejercicio anterior. Asimismo, las ventas netas de la alemana sumaron 6,076 millones, un 1.8% más.

"2025 fue mucho mejor de lo que habíamos planeado", resumió Bjorn Gulden, consejero delegado de Adidas, quien ha visto ampliado su mandato como CEO de la compañía hasta el 31 de diciembre de 2030.

"Para 2026, prevemos un crecimiento de un solo dígito alto, sin fluctuaciones cambiarias, que añadirá otros 2,000 millones de euros a los ingresos", ha avanzado Gulden, añadiendo que la compañía espera un beneficio operativo de unos 2,300 millones este año, a pesar de las dificultades derivadas de los aranceles y el tipo de cambio negativo de unos 400 millones de euros, mientras que, para 2027 y 2028, Adidas prevé seguir ganando cuota de mercado y aumentar sus ventas a un ritmo de un solo dígito alto y alcanzar un margen operativo superior al 10% en 2028.

Por otro lado, los consejos de administración y supervisión de Adidas recomendarán el pago de un dividendo de 2.80 euros por acción con derecho a dividendo a los accionistas en la junta general anual del 7 de mayo de 2026, lo que representa un aumento del 40% en comparación con el año anterior.

"La propuesta refleja el rendimiento superior al esperado de la compañía en 2025, su sólido perfil financiero y la confianza de la dirección en el futuro", explicó la empresa.

De este modo, el pago de dividendos por importe aproximadamente de 500 millones de euros refleja una ratio de distribución del 36% del beneficio neto por operaciones continuadas, dentro del rango objetivo de la compañía.

Se espera que el retorno total en efectivo para los accionistas alcance los 1,500 millones de euros en 2026, ya que la compañía, además del pago de dividendos, planea recomprar acciones por un valor de hasta 1,000 millones de euros a lo largo del año.