Bessent respalda la "frustración" de Trump con España

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este miércoles que ve "justificada" la "frustración" mostrada en la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación con España ante la negativa del Gobierno a permitir el uso de las bases de Morón y Rota en el marco de la ofensiva contra Irán.

"La frustración del presidente Trump con el Gobierno español está justificada (...) Fue inaceptable durante el fin de semana que los españoles se mostraran tan poco cooperativos respecto a las bases estadounidenses y lo que podíamos hacer con nuestros aviones mientras comenzábamos a ejecutar la operación 'Furia Épica'", dijo durante una entrevista con la cadena CNBC.

En este sentido, afirmó que "todo lo que frene a Estados Unidos a la hora de sacar adelante esta guerra de la forma más efectiva posible pone en peligro vidas estadounidenses".