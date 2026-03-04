Petróleo sube 1% por problemas de suministro en Oriente Medio por crisis en Irán

Los precios del petróleo subían cerca de un 1% este ⁠miércoles, ya que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán afectaban a los suministros de Oriente Medio, pero el ritmo de alzas se ralentizó con respecto a sesiones ⁠previas después de que el presidente estadounidense, ⁠Donald Trump, sugirió que la Marina de su país podría escoltar a los buques a través del estrecho de Ormuz.

A las 10:15 GMT, los precios del Brent mejoraban 91 centavos, o un 1.1%, a 82.31 dólares el barril, tras cerrar en la víspera en su nivel más alto desde enero de 2025. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) ganaba 63 centavos, o un 0.8%, a 75.19 dólares, después de cerrar en su máximo desde junio.

"El principal factor que impulsa los precios del petróleo a corto plazo sigue siendo el conflicto entre Estados Unidos e Irán", afirmó Kelvin Wong, analista senior de mercados de OANDA. "En este momento, solo unas señales claras de distensión podrían mitigar o revertir la actual tendencia alcista del WTI, y esas señales brillan por su ausencia".

Las fuerzas israelíes y estadounidenses atacaron objetivos en todo Irán el martes, lo que provocó bombardeos iraníes contra la infraestructura energética en una región que representa algo menos de un tercio de la producción mundial de petróleo.

Irak, el segundo mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha reducido su producción en casi 1.5 millones de barriles ⁠por día (bpd), cerca de la mitad de su ⁠bombeo, debido a los límites de ⁠almacenamiento y a la falta de una ruta de exportación, según informaron fuentes oficiales a Reuters.

Afirmaron que ⁠el país podría tener que frenar casi 3 millones de bpd de producción en cuestión de días si no se reanudan las exportaciones.

Irán también ha atacado petroleros en el estrecho de Ormuz, por donde circula casi una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo. El tráfico por el estrecho sigue prácticamente cerrado.

Trump afirmó que la Marina estadounidense podría comenzar a escoltar a los petroleros a través del estrecho si ⁠fuera necesario, y añadió que ordenó a la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos que proporcione un seguro de riesgo político y garantías financieras para el comercio marítimo en el golfo Pérsico.