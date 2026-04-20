El oro inicia la semana con caídas por temores inflacionarios y fortaleza del dólar

Los ⁠precios del oro caían este lunes debido al fortalecimiento del dólar y ⁠a los renovados temores de inflación, después de que un nuevo cierre del estrecho de Ormuz provocara una subida de los precios del petróleo

A ⁠las 11:03 GMT, el oro ⁠al contado perdía un 0.8%, a 4,790.59 dólares por onza, tras alcanzar su nivel más bajo desde el 13 de abril más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en junio restaban un 1.4%, a 4,811 dólares.

"El alza del crudo tras los caóticos acontecimientos del fin de semana en torno al estrecho de Ormuz garantiza que los riesgos de inflación sigan siendo palpables, lo que contrarresta el atractivo del oro como activo de refugio. Ha pasado a un segundo plano frente al papel del dólar como refugio preferido a lo largo del conflicto hasta ahora", afirmó Han Tan, analista jefe de mercados de Bybit.

"A menos que se produzca una desescalada significativa y sostenida en el conflicto actual, se espera que el oro al contado siga estancado en estos niveles por debajo de los 5,000 dólares", agregó.

Estados Unidos anunció el domingo que había interceptado un buque de carga iraní que intentaba romper su bloqueo, mientras que Teherán afirmó que tomará represalias, lo ⁠que aumentó los temores de una reanudación de ⁠las hostilidades.

Los precios del ⁠petróleo trepaban cerca de un 5% ante el temor de que el alto el fuego ⁠entre Estados Unidos e Irán pueda romperse, mientras que el tráfico por el estrecho de Ormuz permanecía prácticamente paralizado.

El índice dólar se fortalecía, encareciendo al oro -cotizado en el billete verde- para tenedores de otras divisas. El rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro estadounidense a 10 años subía, elevando el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses.

En otros metales ⁠preciosos, la plata al contado perdía un 2.1%, a 79.07 dólares por onza; el platino caía 1.7%, a 2,066.9 dólares; y el paladio bajaba un 1.6%, a 1,533.64 dólares.