Oro gana 3.73% en octubre; cae el viernes

Los precios del oro se mantuvieron estables por sobre los 4,000 dólares la onza el viernes, bajo la incertidumbre sobre un nuevo recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos este año, pero aún así el metal ganó 3.73% en octubre, ligando su tercer mes con ganancias.

El oro al contado se mantuvo estable en 4,021.86 dólares por onza, tras haber caído a 3,988.37 dólares al inicio de la sesión. Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron 0.2%, a 4,024.9 dólares la onza.

El índice dólar se mantuvo cerca de máximos de tres meses, lo que encarece al lingote para los compradores con otras divisas.

"Muchos operadores han estado esperando para volver al mercado del oro. Creo que lo han hecho a menos de 4,000 dólares", dijo Phillip Streible, estratega jefe de Mercado de Blue Line Futures.

La Reserva Federal de Estados Unidos bajó las tasas de interés el miércoles, pero los comentarios de línea dura del presidente Jerome Powell han hecho que los operadores reduzcan las apuestas a otro recorte en diciembre.

Los mercados valoran ahora en 65% la probabilidad de un recorte de tasa en diciembre, frente a más del 90% a principios de semana, según la herramienta FedWatch de CME.

El oro pierde atractivo cuando las tasas se mantienen altas, ya que es un activo sin rendimiento. El metal ha ganado 53% este año y alcanzó un máximo histórico de 4,381.21 dólares el 20 de octubre.