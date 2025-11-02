Buscar
El Economista
Mercados

Lectura 1:00 min

OPEP+ aumenta levemente sus cuotas de producción

También suspenderán los aumentos de producción que se venían realizando cada mes desde abril.

main image

Descripción automáticaFOTO EE: ARCHIVO

AFP

Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron sus cuotas de producción para el mes de diciembre durante una reunión en línea celebrada el domingo, y anunciaron una pausa para el primer trimestre de 2026.

Los ocho países participantes incrementarán "la producción en 137.000 barriles por día" en diciembre respecto al nivel de producción requerido en noviembre, señaló la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.

Te puede interesar

También decidieron "suspender los aumentos de producción" que se venían realizando cada mes desde abril durante el primer trimestre de 2026.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete