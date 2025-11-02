OPEP+ aumenta levemente sus cuotas de producción

Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron sus cuotas de producción para el mes de diciembre durante una reunión en línea celebrada el domingo, y anunciaron una pausa para el primer trimestre de 2026.

Los ocho países participantes incrementarán "la producción en 137.000 barriles por día" en diciembre respecto al nivel de producción requerido en noviembre, señaló la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.

También decidieron "suspender los aumentos de producción" que se venían realizando cada mes desde abril durante el primer trimestre de 2026.