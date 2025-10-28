Petróleo cae 2% mientras mercado evalúa sanciones a Rusia y plan de producción de la OPEP+

Los precios del petróleo caían un 2% este martes, marcando su tercer día de descensos, ya que los inversores evaluaban el efecto de las sanciones de Estados Unidos a las dos mayores compañías petroleras de Rusia, junto con un posible plan de la OPEP+ para aumentar su producción.

Los futuros del crudo Brent caían 0.81 dólares, o un 1.23%, a 64.81 dólares por barril. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajaban 0.71 dólares, o un 1.16%, a 60.6 dólares.

Los precios más bajos se dan después de que el Brent y el WTI registraron la semana pasada su mayor subida semanal desde junio, reaccionando a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania por primera vez en su segundo mandato, apuntando a las petroleras Lukoil y Rosneft.

"El mercado del petróleo sigue debatiendo si las últimas sanciones afectarán o no a las exportaciones de crudo ruso, con los agentes del mercado reduciendo algo la prima de riesgo de suministro acumulada la semana pasada", dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, afirmó este martes que el efecto de las sanciones sobre los países exportadores de petróleo será limitado debido al exceso de capacidad.

Tras las sanciones de Estados Unidos, Lukoil, el segundo mayor productor de petróleo de Rusia, dijo el lunes que vendería sus activos internacionales. Se trata de la medida más importante adoptada hasta ahora por una empresa rusa a raíz de las sanciones occidentales por la guerra de Rusia en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.

En tanto, las refinerías indias no han realizado nuevos pedidos de compra de petróleo ruso desde que se impusieron las sanciones, ya que esperan claridad por parte del Gobierno y los proveedores, según dijeron fuentes a Reuters este martes.

La OPEP+, que agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a sus aliados, incluida Rusia, se inclina por otro modesto aumento de la producción en diciembre, dijeron a Reuters cuatro fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Tras reducir la producción durante varios años en un intento de sostener el mercado del petróleo, el grupo empezó a revertir esos recortes en abril.

Los inversores estarán atentos a las perspectivas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, los dos mayores consumidores de petróleo del mundo, ya que Trump y el presidente Xi Jinping tienen previsto reunirse el jueves en Corea del Sur.