NVIDIA hace historia; supera los 5 billones de dólares de valor en Nasdaq

NVIDIA la empresa de chips y líder en inteligencia artificial alcanzó este miércoles un valor de capitalización de 5 billones de dólares, primera empresa que alcanza dicha cifra.

Este miércoles, las acciones de NVIDIA subieron 3.04%, a 207.14 dólares, sumando cinco sesiones con avances, periodo en el cual gana 15 por ciento.

Con el alza en sus títulos de la tecnológica apuntaron su precio más alto desde que comenzó a cotizar en Wall Street, es decir, desde enero de 1999, con un valor de 12 dólares.

En 2025, los papeles de la tecnológica registran un alza de 54.25 por ciento.

Los buenos resultados del fabricante de microprocesadores usados en el creciente mercado de la inteligencia artificial llevaron a la empresa a valer 5.040 billones de dólares en capitalización de mercado, convirtiéndose en la primera empresa en romper esa marca y la más valiosa.

El crecimiento tan acelerado de la firma hizo que en tan solo 3 meses pudiera pasar de 4 billones de dólares a principios de junio a 5 billones en valor de mercado.

Expertos de GBM Research aseguraron que el movimiento respondió a la posibilidad de que el presidente estadounidense Donald Trump autorice la exportación del chip Blackwell, incluso en una versión menos potente, a China.

“Esto podría reducir significativamente la ventaja estadounidense en el ámbito de inteligencia artificial”, agregaron y advirtieron que “una medida de este tipo pondría en riesgo el régimen actual de control de exportaciones y podría permitir que China supere a Estados Unidos en capacidad de cómputo de IA hacia 2026”.

Además, los analistas afirmaron que el buen comportamiento es reflejo del buen augurio que tiene los participantes del mercado en las inversiones de inteligencia artificial.

Sin miedo a una burbuja bursátil

“NVIDIA se mantiene en el centro de la narrativa: su CEO, Jensen Huang, desestimó la idea de una burbuja en torno a la IA y aseguró que Estados Unidos necesita más energía para sostener el crecimiento industrial, al tiempo que destacó que un eventual regreso al mercado chino sería un ‘enorme bono’ para la compañía”, detalló Felipe Mendoza, analista de Mercados Financieros en ATFX LATAM.

Agregó que, “Huang también confirmó que la producción de los chips Blackwell está en marcha en Arizona, con proyecciones de 20 millones de unidades y un negocio estimado en 500,000 millones de dólares en los próximos seis trimestres”.

“Los inversionistas en Wall Street, parecen mantenerse despreocupados por las elevadas valoraciones y los riesgos de una burbuja financiera, y llevan las acciones a máximos históricos en la antesala de la decisión de la Fed con un repunte de las acciones tecnológicas impulsando al S&P 500 por quinto día consecutivo, encaminándolo a su racha más larga de ganancias mensuales desde 2021”, afirmaron analistas de Banamex.

Explicaron que las apuestas por la inteligencia artificial siguen impulsando las valuaciones, con gigantes tecnológicos presentando.

Vale más que varios países

Para darnos una idea del valor de la empresa, el Producto Interno Bruto (PIB) de México en el 2024 fue de 1.8 billones de dólares, con lo que NVIDIA vale 2.3 veces lo que se produce en un año.

El valor de mercado de la compañía super a países consideradas potencias, como Alemania (4.6 billones de dólares), Japón (4.02 billones), India (3.9 billones), Reino Unido (3.6 billones) y Francia (3.2 billones).

Solo es superada por dos países, Estados Unidos que tiene un PIB de 29.2 billones de dólares y China con 17.7 billones.

La compañía tecnológica pertenece al grupo de las llamadas Siete Magníficas, que junto con Microsoft, Apple, Aphabet, Amazon, Meta y Tesla tienen un valor en conjunto, de alrededor de 23 billones de dólares.