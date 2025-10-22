Netflix cae 10%, su peor resultado en tres años

Las acciones de Netflix, una plataforma de streaming, apuntaron su peor caída en tres años en Wall Street, luego de reportar resultados del tercer trimestre inferiores a lo esperado.

Los resultados se vieron opacados por un gasto inesperado de más de 600 millones de dólares en Brasil por una disputa.

Los títulos de la emisora cayeron 10.4% y cotizaron en 1,116.69 dólares cada una, su peor retroceso desde el 20 de abril de 2022, cuando cayó 35.12 por ciento.

El pasado 30 de junio, la compañía de entretenimiento alcanzó su máximo histórico, al cerrar en los 1,339.13 dólares, y desde entonces ha visto caer sus acciones un 16.61 por ciento.

A pesar del fuerte descenso, los papeles de la tecnológica presentan un retorno positivo en el año de 25.28 por ciento. En valor de capitalización, Netflix borró 53,107 millones de dólares con lo que suma un total de 474,375 millones. Así, la plataforma bajó dos puestos en el ranking de las firmas más valiosas, al pasar del puesto 18 al 20.

Netflix reportó ingresos por 11,510 millones dólares, ligeramente por debajo de los 11,520 millones de dólares esperados por el consenso de analistas, y una utilidad por acción de 5.87 dólares, inferior tanto al consenso (6.94 dólares) como al pronóstico de la propia empresa (6.87 dólares).

El resultado se vio afectado por un cargo de 619 millones de dólares derivado de una disputa fiscal en Brasil, lo que presionó el margen operativo a 28%, debajo del 31.5% anticipado.

“La plataforma de streaming decepcionó al mercado tras reportar resultados del tercer trimestre inferiores a lo esperado, afectados por un gasto fiscal único de más de 600 millones de dólares en Brasil”, aseguran analistas de GBN Reserch.

Agregaron que, a pesar del éxito de su contenido, como la serie animada KPop Demon Hunters, el inesperado impacto tributario y una guía sin sorpresas provocaron una fuerte reacción negativa por parte de los inversionistas.