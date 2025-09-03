Macy’s tiene su mejor día en Wall Street en los últimos cinco meses

Las acciones de la cadena de tiendas minoristas omnicanal, Macy’s, vivieron su mejor desempeño diario en cinco meses en Wall Street, después de que publicó resultados fiscales del segundo trimestre mejores de lo esperado, impulsados por su estrategia de reestructuración.

Macy’s ganó 20.68%, el miércoles, siendo su mejor rendimiento diario desde el 9 de abril, cuando subió 18.5 por ciento. Sus acciones operan en 16.28 dólares, su mayor precio desde enero.

El mejor desempeño de las acciones de Macy’s tiene como telón de fondo que sus ingresos se vieron impulsados por aumentos de ventas comparables en ropa de trabajo femenina y ropa contemporánea, al igual que la ropa a la medida masculina.

Macy’s dijo que su mejor perspectiva refleja los resultados del segundo trimestre y el impacto previsto de los aranceles en su margen bruto durante el tercer y cuarto trimestres.

Aumenta tráfico

Las mejoras en el tráfico de tiendas, los aumentos en el valor promedio de los pedidos y un enfoque en mejorar la experiencia general del cliente también contribuyeron a sus ganancias.

Además, la compañía estima ventas de entre 21,150 y 21,450 millones de dólares, frente a la previsión anterior de 21,000 y 21,400 millones de dólares.

Jefferies elevó su precio objetivo para las acciones de Macy’s a 18.50 dólares, desde 14.50 dólares, mientras mantiene una calificación de Compra.

El aumento del precio objetivo refleja la evaluación de Jefferies de que la base de consumidores de Macy’s sigue siendo "selectiva pero resiliente", con tendencias recientes que se comportan mejor de lo temido, especialmente considerando el tono previamente cauteloso de la administración.