Tasas de Cetes operan mixtas en subasta; los inversionistas esperan recorte de 25pb en diciembre

Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) operaron mixtos y registraron ligeros movimientos de acuerdo con los resultados de la subasta semanal de Banco de México (Banxico), mientras los inversionistas dan por descontado un recorte a la tasa de referencia nacional en la última reunión del año del Banco de México (Banxico).

La tasa que paga el Cete a 28 días se ubicó en 7.29%, registró un aumento de 0.14 puntos porcentuales y alcanzó su mayor nivel en cuatro semanas. En lo que va de 2025 el rendimiento de este instrumento ha retrocedido 245 puntos base. Se subastaron 7,000 millones de pesos, con una demanda de 2.08 veces el monto ofertado, menor a la última subasta.

Analistas de bancos y casas de bolsa esperan que el ciclo de recortes a la tasa de interés continué en la reunión de diciembre, antes de que el ciclo de flexibilización de la política monetaria entre en una pausa en el primer trimestre del próximo año.

Según datos de la Encuesta sobre las Expectativas de Banco de México de noviembre, la mediana de especialistas del sector privado esperan que la tasa de referencia nacional fijada por el banco central concluya el presente año en 7%; al tiempo que estimaron que la tasa de interés del Cete a 28 días finalicé en un nivel de 7.05%, manteniendo sus pronósticos de la encuesta de octubre para ambas métricas.

El Cete a 91 días registró una bajada marginal de 0.01% en la tasa que paga después de mantenerse sin cambios en tres subastas consecutivas, ubicándose en 7.26 por ciento. Se colocaron 7,000 millones de pesos y la demanda de este instrumento fue de 3.08 veces el monto colocado.

Se subastaron 13,000 millones de pesos correspondientes al Cete de 175 días, a una tasa de 7.44% registró un descenso marginal de 0.02 puntos porcentuales. El instrumento registró una demanda de 2.53 veces lo ofertado, mayor a la última subasta.

El rendimiento del Cete de 693 días se mantuvo sin cambios por segunda subasta consecutiva en 7.85 por ciento. El monto colocado fue por 15,000 millones de pesos, la demanda de este instrumento fue de 2.73 veces lo ofertado.

Además, se llevó a cabo la subasta de 7,000 millones de pesos del MBono a 20 años (con vencimiento en noviembre de 2042) a una tasa de 9.27%, un aumentó 0.03 puntos porcentuales frente a la emisión previa. Tuvo una demanda de 2.59 veces el monto colocado. En lo que va de 2025 la tasa de rendimiento de este instrumento ha disminuido 86 puntos base.