Indicadores del 1 al 5 de diciembre: Remesas, expectativas económicas y consumo privado

El último mes del año inicia con información relevante para los mercados, con la publicación en México de reportes sobre remesas, consumo privado, confianza del consumidor y perspectivas para la economía nacional de los analistas y de los empresarios.

En Estados Unidos, en tanto, el mercado estará pendiente de los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, las cuales podrían influir en las previsiones de política monetaria global.

A continuación, los principales indicadores económicos de la semana:

Lunes 1 de diciembre: Remesas

Remesas con el exterior (octubre)

Encuesta de Expectativas del Sector Privado (noviembre)

Declaraciones de Jerome Powell

La semana en indicadores comienza con el dato de remesas con el exterior. Este reporte muestra un flujo de recursos fundamental para el consumo en numerosos hogares; suele responder tanto al dinamismo del empleo en Estados Unidos como a factores estacionales. Permite anticipar la fortaleza del gasto interno.

En tanto, la Encuesta de Expectativas del Sector Privado actualizará las cifras en las previsiones para la inflación, el crecimiento del PIB y la política monetaria. Sus resultados permiten entender los cambios en la percepción de los analistas sobre el rumbo de la economía y ayudan a anticipar los ajustes en decisiones del Banxico.

Las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por su parte, serán determinantes para los mercados financieros. Sus comentarios sobre la inflación, las tasas y expectativas económicas pueden modificar las apuestas sobre recortes o pausas monetarias. Es uno de los eventos con mayor influencia en esta semana.

Martes 2 de diciembre: Perspectivas empresariales

Subasta de valores gubernamentales

Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (noviembre)

Encuesta JOLTS de ofertas de empleo (septiembre)

Inflación en la zona euro (noviembre)

Como cada semana, los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales mostrarán el apetito en el mercado por Cetes, Bonos y Udibonos. Es un reporte que permite inferir la percepción sobre la trayectoria de tasas y los riesgos económicos. Sirve como referencia para el costo de financiamiento del país.

La Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) del Inegi presentará los resultados de pedidos manufactureros, confianza empresarial y expectativas económicas. Este conjunto integrado ofrece una visión actualizada del ánimo del sector privado, útil para estimar la inversión y la producción. También permitirá evaluar el cierre del año y el inicio del próximo.

Además, la encuesta JOLTS mostrará el número de vacantes laborales disponibles en Estados Unidos. Este indicador permite evaluar la fortaleza del mercado laboral y es muy seguido por la Fed. Una cifra elevada sugiere persistencia en la demanda de empleo, lo que puede dificultar un descenso rápido de la inflación.

Miércoles 3 de diciembre: Consumo privado

Indicador Mensual del Consumo Privado (septiembre)

Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (septiembre)

Registro administrativo de la industria automotriz (noviembre)

Reporte de empleo ADP en EU (noviembre)

Inventarios de petróleo crudo de la AIE de EU

A media semana, destaca el Indicador Mensual del Consumo Privado en México que publica el Inegi, el cual refleja el comportamiento del consumo de los hogares, clave para evaluar la demanda interna y el crecimiento económico.

Además, se difundirá el registro administrativo automotriz con el avance de ventas de vehículos ligeros. Este reporte es un indicador de consumo durable y permite medir la demanda interna. La fuerza de las ventas suele relacionarse con el empleo formal, el crédito y con la confianza de los hogares.

El reporte de nóminas ADP en Estados Unidos ofrecerá una estimación anticipada del empleo privado en la mayor economía. Aunque no siempre coincide con la cifra oficial de nómina no agrícola, ayuda a calibrar el ritmo del mercado. Un dato elevado podría sostener la expectativa de una economía aún resistente.

Como cada semana, los inventarios de petróleo crudo de la AIE ofrecerán una señal directa sobre la relación entre oferta y demanda en el mercado energético. Si las reservas se incrementan, los precios suelen presionarse a la baja; si disminuyen, tienden a subir. Es un dato seguido de cerca por los analistas y los productores.

Jueves 4 de diciembre: Indicadores cíclicos

Sistema de Indicadores Cíclicos (septiembre)

Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EU

El jueves se publica el Sistema de Indicadores Cíclicos del Inegi, el cual se conforma por dos indicadores compuestos que se denominan Coincidente y Adelantado. El primero refleja el estado general de la economía y sus puntos de giro (picos y valles). El segundo busca anticipar los puntos de giro del Indicador Coincidente con base en la información de sus componentes disponible en una fecha determinada.

Por su parte, el reporte semanal de solicitudes de apoyo por desempleo ofrece una lectura de alta frecuencia sobre el mercado laboral estadounidense. Una cifra creciente puede sugerir debilitamiento en la contratación, mientras que niveles bajos mantienen la narrativa de resiliencia. Es un indicador sobre la salud de la economía.

Viernes 5 de diciembre: Confianza del consumidor

Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (noviembre)

Número de trabajadores afiliados al IMSS (noviembre)

Inflación PCE (septiembre)

En el cierre de la semana, se conocerá en México la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO), ésta permite conocer la percepción de los hogares sobre su situación actual y futura. Un alza en la confianza suele relacionarse con mayor disposición a gastar, mientras que un descenso implica cautela.

Por su parte, el reporte mensual de trabajadores asegurados al IMSS mostrará la evolución del empleo formal en el país. Permite evaluar la fortaleza del mercado laboral y la creación de trabajos vinculados a la actividad productiva. Un incremento sostenido refleja dinamismo económico; una disminución anticipa un enfriamiento.

En Estados Unidos, el PCE, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, mostrará la trayectoria de precios, con datos fundamentales para anticipar futuros ajustes monetarios. Una cifra débil reforzaría expectativas de recortes, mientras que un repunte podría mantener las dudas para las próximas reuniones.