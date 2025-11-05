Goldman Sachs vuelve a elevar su participación en Santander por encima del 3%

Goldman Sachs ha vuelto a elevar su participación en Banco Santander por encima del 3%, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, el banco estadounidense ha pasado del 2.731% que notificaba el pasado 9 de mayo al 3.137% que ha notificado este pasado martes.

La entidad afloró una participación de más de 7% a mediados de diciembre de 2022 para reducirla a los pocos días al 0.6%. Desde entonces, ha estado fluctuando entre el 3% y el 2% y ha controlado la participación, fundamentalmente, a través de instrumentos financieros.

En esta ocasión, Goldman Sachs ha notificado un control a través tanto de acciones con derecho de voto (1.653%) como de instrumentos financieros (1.484%). En total, cuenta con 466.83 millones de acciones con un valor de 4,758 millones de dólares, siguiendo el precio al que ha cerrado hoy Santander de 10.1 dólares por título tras una subida de 0.81% en la sesión.

Cabe destacar que Goldman Sachs es un banco de inversión, no un fondo o una gestora, y que suele tomar participaciones en empresas en nombre de sus clientes. Esto supone que posiblemente no haya comprado las acciones o los instrumentos financieros para tener exposición propia a Santander, sino que lo ha podido hacer como intermediario.