Goldman Sachs ve el oro rozando los 5,000 dólares para mediados de 2026 si Trump logra 'asaltar' la Fed

El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs ha augurado este jueves que los futuros del oro podrían escalar hasta cerca de los 5,000 dólares en el caso de que la ofensiva del presidente Donald Trump contra la Reserva Federal (Fed) acabe socavando la credibilidad de la institución.

"Una situación en la que se viera mermada la independencia de la Fed probablemente provocaría un aumento de la inflación, una caída de las acciones y de los bonos a largo plazo, y un deterioro del estatus del dólar como moneda de reserva. Por el contrario, el oro es un activo que no depende de la confianza institucional", ha argumentado la entidad en un informe recogido por Europa Press.

El escenario base de Goldman Sachs contempla que el metal precioso suba hasta los 4,000 dólares para mediados de 2026 desde el entorno actual de 3,600 dólares.

De su lado, un escenario más pesimista apunta a que la cotización se iría a los 4,500 dólares, aunque, en el peor de todos, esta tocaría techo en los 5,000 dólares si tan solo el 1% de los bonos del Tesoro estadounidense en manos privadas virasen hacia el oro en busca de una mayor seguridad.

"Estimamos que si el 1% del mercado privado de bonos del Tesoro estadounidense se destinara al oro, el precio de este metal precioso subiría hasta casi 5,000 dólares la onza, suponiendo que todo lo demás se mantuviera constante", ha explicado el documento.