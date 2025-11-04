Philips gana 574 millones de dólares hasta septiembre y abandona las pérdidas

El fabricante holandés de dispositivos médicos Philips registró hasta septiembre un beneficio neto atribuido de 574 millones de dólares en contraste con las pérdidas de 419 millones de dólares contabilizados en el mismo periodo del año anterior.

Las ventas alcanzaron los 14,626 millones de dólares, un 1.9% menos, al tiempo que el sumatorio de costes ascendió a 13,611 millones de dólares, un 6.3% menos. El beneficio ajustado antes de intereses, impuestos y amortización (Ebita) se duplicó (103.4%), hasta los 1,233 millones de dólares.

Ya solo en el tercer trimestre de 2025, la multinacional neerlandesa obtuvo unas ganancias de 184 millones de euros y unos ingresos de 4, 940 millones de dólares, un 1.7% más y un 1.7% menos, respectivamente.

"En este trimestre mantuvimos nuestra trayectoria, con innovaciones impulsadas por la IA y asociaciones a largo plazo que marcaron una diferencia real para los pacientes y los consumidores. Impulsamos una fuerte entrada de pedidos y aceleramos el crecimiento de las ventas, con una fortaleza sostenida en América del Norte", afirmó el consejero delegado de Philips, Roy Jakobs.

De cara al conjunto del ejercicio, Philips confirmó sus previsiones anuales y continúa previendo un alza de las ventas comparables de entre el 1% y el 3%, mientras que el margen de Ebita ajustado quedará en el rango del 11.3% y el 11.8. por ciento.