EU e India abordarán tema de comercio en el G7, pero no se prevé un acuerdo inminente

El representante comercial ⁠de Estados Unidos, Jamieson Greer, viajará a la India la semana siguiente a la ⁠cumbre de líderes del G7, según informó el sábado un alto funcionario del Gobierno estadounidense, quien señaló que era posible alcanzar un acuerdo comercial.

El comercio sería uno de los temas que se debatirían ⁠durante la reunión del presidente Donald Trump ⁠con el primer ministro indio, Narendra Modi, en el encuentro de la próxima semana en Francia, pero no se espera que se alcance un acuerdo comercial en la cumbre, señaló el funcionario.

"Sabemos que el primer ministro Modi es bastante ambicioso en cuanto al papel que ve para la India y la importancia de la relación entre Estados Unidos y la India", declaró el funcionario a los periodistas. "Creemos que un posible acuerdo comercial forma parte de eso".

Trump insistiría en alcanzar "un acuerdo muy bueno", dijo el funcionario, y añadió: "Creemos que es posible un acuerdo muy bueno. No creo que cerremos ese acuerdo en el G7".

La cumbre del Grupo de los Siete, que se celebrará del 15 al 17 de junio en la localidad francesa de Evian-les-Bains, reunirá a los líderes de las principales economías del mundo, incluido Trump, junto con delegaciones de alto nivel de otros países como la India.

Las relaciones entre Nueva Delhi y Washington se han visto tensadas por los aranceles estadounidenses sobre los productos indios y las repetidas afirmaciones de Trump —que la India niega— de que intervino para poner fin al breve conflicto del año pasado entre la India y Pakistán.

Sin embargo, el ambiente ha mejorado en las últimas semanas, y el ministro de Comercio del país, Piyush Goyal, afirmó la semana pasada que el ⁠primer tramo de un acuerdo comercial bilateral podría concluirse a ⁠mediados de julio. La India está presionando para ⁠obtener un trato arancelario preferencial como parte de las negociaciones sobre un acuerdo comercial provisional.

El alto funcionario estadounidense afirmó ⁠que Trump y Modi tendrían una buena oportunidad para hacer balance de las negociaciones comerciales, pero que probablemente serían necesarias más conversaciones técnicas para cerrar un acuerdo.

El funcionario señaló que Canadá también se había puesto en contacto para mantener nuevas conversaciones sobre comercio, y que Estados Unidos acogía con satisfacción la decisión de Ottawa de dar marcha atrás en algunas medidas comerciales amenazadas en los últimos días que habrían afectado a las empresas estadounidenses de streaming.

Las conversaciones sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y ⁠Canadá con Canadá habían sido frecuentes pero informales, y no se esperaban avances importantes en la cumbre, añadió el funcionario.