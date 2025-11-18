Dow Jones y S&P 500 apuntan su cuarta jornada con pérdidas

Los índices Dow Jones y S&P 500 registraron su cuarta jornada consecutiva con pérdidas este martes. La caída de Wall Street se da previo a la publicación de resultados trimestrales de NVIDIA, lo que podría poner a prueba el auge de la inteligencia artificial confirmando o no las crecientes preocupaciones sobre una burbuja en el sector.

El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 1.07% a 46,091.68 unidades, mientras que el Nasdaq Composite, de alto componente tecnológico, perdió 1.21% a 22,432.85 unidades, y el S&P 500 descendió 0.82% a 6,617.37 puntos.

Para Dow Jones y S&P 500 fue su cuarta sesión al hilo con caídas y acumulan un descenso de 4.48 y 3.41%, respectivamente. Por su parte, el Nasdaq sumó dos jornadas con bajas y acumula un descenso de 2.04 por ciento. Desde el 12 de noviembre (de 4 jornadas bajó en 3) cae 4.16 por ciento.

Pese a la racha perdedora, en lo que va del año el Dow gana 8.34%, el Nasdaq avanza 16.17% y el S&P 500 sube 12.51 por ciento.

“Los mercados estadounidenses continuaron con la toma de utilidades de las últimas sesiones, mientras los inversionistas aguardan el reporte trimestral de NVIDIA, que se publicará este miercoles y pondrá a prueba la vigencia de la tendencia de inteligencia artificial, así como la reanudación de la publicación de indicadores económicos en Estados Unidos, que iniciará con la divulgación del reporte de empleo de septiembre el jueves”, afirmaron analistas de Actinver.

Los expertos de Banorte comentaron que “continuaron las pérdidas generalizadas, con los índices bursátiles estadounidenses registrando su cuarta jornada consecutiva de caídas ante la incertidumbre por el sector tecnológico y aguardando los resultados trimestrales de NVIDIA”.

“El mercado de capitales mostró fuertes pérdidas a nivel global, debido a la mayor aversión al riesgo por el conflicto entre China y Japón, así como la posibilidad de que el sistema financiero de Estados Unidos esté escaso de liquidez”, aseguró Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base.

Agregó que se observa nerviosismo en el sector tecnológico en anticipación a los resultados trimestrales de NVIDIA.

Sector consumo y tecnológico arrastran a Wall Street

Por sectores, 5 de los 11 que integran el S&P 500 perdieron el martes. El consumo discrecional cayó 2.5%, presionado por el retroceso de Tesla (-1.88%) y Amazon (-4.43%), que recibieron algunas reducciones en perspectiva por parte de analistas.

Asimismo, el segmento de tecnología retrocedió 1.7%, presionado por la baja de los papeles de Microsoft (-2.70%) y de la empresa más valiosa en Bolsa, NVIDIA (-2.80%), que alcanzaron acuerdos de colaboración e inversión en Anthropic.

En contraste, el sector de energía escaló 0.6% y operó con optimismo, impulsado principalmente por el alza de los títulos de Valero (3.94%) y Exxon Mobil (1.14%), acompañando al incremento del precio del petróleo.