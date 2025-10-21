Dow Jones rompe máximo histórico por 3M y GM

El Promedio Industrial Dow Jones alcanzó el martes un nuevo máximo histórico, impulsado por una combinación de resultados corporativos sólidos, expectativas de recortes en las tasas de interés y un mejor tono en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, factores que elevaron el optimismo global entre los inversionistas.

El Dow avanzó 0.47% a 46,924.68 unidades, aunque durante la jornada llegó a superar los 47,000 puntos. En lo que va del año acumula una ganancia de 10.3 por ciento.

El S&P 500 se mantuvo estable en 6,735.33 puntos, mientras que el Nasdaq Composite retrocedió 0.16% a 22,953.67 unidades, ambos ligeramente por debajo de los récords alcanzados el 8 de octubre.

El impulso del Dow estuvo respaldado por el fuerte desempeño de varias emisoras. Las acciones de 3M, una de las de mayor ponderación dentro del índice, subieron 7.7%, su mejor jornada en más de seis meses, luego de reportar resultados trimestrales por encima de las expectativas.

General Motors también brilló, con un avance cercano al 15%, su mayor alza desde marzo de 2020. La automotriz cerró en 66.60 dólares por acción, su máximo histórico, después de reducir el impacto estimado de los aranceles impuestos por la administración Trump y anunciar que compensará alrededor del 35% de ese efecto adverso.

El sólido arranque de la temporada de resultados del tercer trimestre reforzó la confianza del mercado: 86% de las empresas del S&P 500 han superado las expectativas de ganancias.

Bolsas caen por tercer día

El mercado de valores mexicano sumó su tercera jornada de pérdidas, mientras que los inversionistas aguardaron datos financieros de las empresas locales para la toma de decisiones.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, bajó 1.46% a 60,773.78 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, perdió 1.30% a 1,212.35 enteros.