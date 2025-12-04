Crudo sube por expectativas de un recorte de tasas de la Fed

Los precios del petróleo subieron el jueves por las expectativas de los inversionistas de que la Reserva Federal recorte la tasa de interés, mientras que las estancadas conversaciones de paz en Ucrania moderaron las expectativas de un acuerdo que restablezca los flujos de petróleo ruso.

El crudo Brent del mar del Norte subió 59 centavos, o 0.94%, a 63.26 dólares. El West Texas Intermediate de Estados Unidos subió 72 centavos, o 1.22%, a 59.67 dólares.

La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 56 dólares por barril, un incremento de 1.10% equivalente a 61 centavos.

Los futuros del WTI subieron más de 1 dólar por barril al inicio de la sesión, impulsados por el alza de las bolsas mundiales, alimentada por las expectativas de que una baja de tasas de la Fed respaldará la mayor economía del mundo y la demanda de petróleo, después de que los datos mostraran una desaceleración del empleo.

En tanto, el dólar se encaminaba a sumar su décima ronda seguida a la baja, lo que abarataba el crudo para los compradores que utilizan otras divisas.

“Creo que la posibilidad de un recorte de tasas está eclipsando todo en este momento y haciendo subir los precios”, dijo Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group.

Las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela también estaban apoyando los precios, dijeron los analistas, ante la preocupación de una caída en los suministros de crudo del país sudamericano.

Conversaciones estancadas

La percepción de que el progreso en un plan de paz para Ucrania se estaba estancando también apoyaba los precios, después de que los representantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salieran de las conversaciones de paz con el Kremlin sin ningún avance específico sobre el fin de la guerra. Trump dijo que no estaba claro qué pasaría ahora.

Anteriormente, las expectativas de que la guerra llegara a su fin habían presionado los precios, ya que los operadores anticipaban que un acuerdo permitiría que el petróleo ruso volviera a un mercado mundial ya saturado.

Ucrania atacó el oleoducto de Druzhba, en la región central rusa de Tambov, informó el miércoles una fuente de la inteligencia militar ucraniana, el quinto ataque contra el oleoducto que envía petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia.

El operador del oleoducto y la compañía húngara de petróleo y gas afirmaron posteriormente que los suministros circulaban por el oleoducto con normalidad.

“La campaña ucraniana de drones contra la infraestructura de refino rusa ha pasado a una fase más sostenida y estratégicamente coordinada”, dijo la consultora Kpler en un informe de investigación.

“Esto ha reducido la producción de refino ruso a unos 5 millones de barriles diarios entre septiembre y noviembre, lo que supone un descenso interanual de 335,000 barriles diarios, siendo la gasolina la más afectada y la producción de gasóleo también considerablemente más débil”, añadió el informe.

Fitch Ratings recortó el jueves sus previsiones sobre el precio del petróleo para 2025-2027 para reflejar el exceso de oferta en el mercado y el crecimiento de la producción.