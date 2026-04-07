Crudo se desplomó 13% luego del alto al fuego de Donald Trump

Los precios del petróleo se desplomaron el martes por la tarde, después de que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, accediera a suspender los ataques contra Irán durante dos semanas.

Los futuros del crudo para entrega en mayo del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense retrocedieron hasta los 97.97 dólares por barril, una caída de 13.26 por ciento.

Por su parte, los futuros del barril Brent del mar del Norte, para entrega en junio, retrocedieron 13.08% hasta los 94.98 dólares.

Trump declaró que el alto el fuego de dos semanas estaba condicionado a que Irán aceptara una apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz. Agregó que Estados Unidos ha recibido una propuesta de diez puntos de Irán que constituye una base viable para las negociaciones.

“Se han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se concrete”, dijo Trump en una publicación en redes sociales.

El dicho acuerdo sobre el alto el fuego se produjo poco antes de la fecha límite que el presidente estadounidense había fijado para las 8 p.m. de este martes para que Irán reabriera el estrecho. El mandatario había amenazado con bombardear todos los puentes y centrales eléctricas de Irán si sus líderes no cumplían con ese plazo.

Buena notica para el mercado

Gabriela Siller, directora de Análisis para Banco Base, escribió que con la noticia de qué habrá cese al fuego durante dos semanas y que se abrirá también en ese periodo el Estrecho de Ormuz, el tipo de cambios bajó significativamente al igual que el precio del petróleo.

“Si finaliza el enfrentamiento y realmente se abre el estrecho será una muy buena noticia, porque además también podrán volver a pasar los barcos y con esto podrán realimentarse las reservas de petróleo y si por alguna razón se retoma la guerra después de estas dos semanas que las reservas estratégicas no estén tan abajo”, agregó.

Recalcó que se habían liberado reservas estratégicas por aproximadamente 19.2 días, y en la medida que pasaban los días y no terminaba el enfrentamiento, el precio del petróleo cada vez se veía presionado al alza. “Es una buena noticia porque va generar menores presiones inflacionarias al menos pues en estos 15 días, y también baja la aversión al riesgo, y da una mejor expectativa hacia adelante”.

Jacobo Rodríguez, analista de ROA Capital, afirmó que el conflicto bélico en el Medio Oriente ha provocado una revisión al alza de las expectativas inflacionarias debido al encarecimiento acelerado del petróleo.

“Este fenómeno genera incertidumbre económica, ya que el alza en los costos de la energía impacta directamente en los precios de diversos productos y servicios. Si las hostilidades se prolongan, el crecimiento económico global podría debilitarse significativamente ante la presión de los costos operativos”.

Como consecuencia, advirtió, que los bancos centrales han optado por la cautela, pausando el recorte de las tasas de interés para mitigar los riesgos financieros. “En última instancia, la estabilidad de los mercados dependerá de la duración del enfrentamiento y su efecto residual en la economía internacional”, detalló.

Peso se benéfica por acuerdo

El peso mexicano se aprecio en operaciones electrónicas en la jornada de este martes, luego del cese al fuego por dos semanas.

La moneda local cotizaba en los 17.5226 pesos por dólar, lo que presentó una apreciación de 1.04% respecto al cierre del Banco de México (Banxico) que fue de 17.7065 pesos.

El dólar retrocedió a su nivel más bajo en dos semanas al inicio de la sesión bursátil en Asia. El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de seis divisas, cayó 0.70% a 98.76 unidades.

En el caso de las criptomonedas también repuntaron el bitcóin subió un 4.02% a 71,602 dólares, mientras que el ethereum se disparó un 5.62% a 2,232.78 dólares.

En tanto, los índices en Asia también se contagiaron del optimismo. El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio avanzó en su apertura 4.79% hasta las 55,990 unidades. El índice Kospi de la Bolsa de Seúl escaló 5.87% a 5,817.12 puntos.