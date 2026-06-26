Petróleo se encamina a fuertes caídas semanales mientras buques salen del estrecho de Ormuz

Los precios del crudo se desplomaban más de un 3% el viernes, encaminándose a fuertes pérdidas semanales por el descenso de las preocupaciones sobre el suministro, ya que más petroleros bloqueados han salido del estrecho de Ormuz, a pesar de que el jueves un buque de carga fue alcanzado cerca de Omán.

En la mañana de este viernes, los futuros del crudo Brent caían 2.61 dólares, o un 3.47%, a 72.65 dólares el barril; y el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restaba 2.46 dólares, o un 3.42%, a 69.46 dólares.

El referencial Brent se encaminaba a un hundimiento semanal cercano al 9.8%, por un 9.3% del WTI.

"Al parecer, la opinión predominante sigue siendo la de un exceso de oferta inminente", afirmó Tamas Varga, analista de PVM.

El gigante de la refinería Saudi Aramco reanudó el viernes la carga de petróleo en su terminal de Ras Tanura, en el golfo Pérsico, tras una interrupción de casi cuatro meses, según mostraron datos de transporte marítimo de LSEG.

Según los datos, se observó cómo dos petroleros de gran tamaño (VLCC), con capacidad para cargar 2 millones de barriles, cargaban crudo en la terminal, mientras otro esperaba en las inmediaciones.

"Se está produciendo una liquidación generalizada, ya que el mercado reacciona al aumento de los flujos que salen del estrecho de Ormuz y a que China aún no ha recuperado la demanda de crudo", señaló June Goh, de Sparta Commodities.

Ambos contratos referenciales subieron más de un 2% el jueves, después de que un buque de carga fuera alcanzado por un proyectil desconocido cerca de Omán, lo que llevó a la agencia de transporte marítimo de la ONU a suspender su plan de evacuación voluntaria.