PAN propone bajar el IVA a 10%

En el enésimo relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera propuso bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 10% para lograr una economía próspera.

La “propuesta concreta’’, dijo, es disminuir el IVA al 10% para generar “un alivio inmediato en la economía de los hogares’’ y fomentar “un mayor consumo’’, a fin de que haya “más desarrollo y crecimiento económico’’.

Al presentar el documento “Soluciones para México”, que consta de 111 propuestas, ofreció también gasolina más barata, mediante la reducción del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas.

“La gasolina está tan cara porque el gobierno se queda con casi la mitad del precio. Si se reduce el IEPS, es posible que la gasolina cueste máximo 20 pesos’’, cita el documento de 63 páginas.

Las propuestas incluyen exentar del Impuesto Sobre la Renta (ISR) los aguinaldos y a quienes ganen hasta 12,000 pesos.

Sobre la primera medida, consigna que el “aguinaldo es un derecho constitucional que el gobierno te escatima cobrando altos impuestos. Con el PAN, eso ya no ocurrirá’’, y sobre la segunda, que permitirá “aumentar el ingreso disponible de los trabajadores de menores ingresos e incentivar la formalidad’’.

Los panistas promueven también que los jóvenes que estudian y trabajan no paguen impuestos.

“Se plantea eliminar el ISR e IVA para jóvenes de hasta 29 años que estudian y trabajan en el régimen de honorarios y asimilados, con el objetivo de aliviar su carga fiscal, incentivar su desarrollo y fomentar la igualdad de oportunidades. Esto permitirá que conserven más salario para educación, vivienda o emprendimientos’’, precisa.

Mega prisión

En materia de seguridad pública, Acción Nacional propone, entre otras acciones, que los ciudadanos hagan uso de sus teléfonos celulares como cámaras para denunciar y atrapar delincuentes, patrullar las calles con drones las 24 horas del día y los siete días de la semana, cadena perpetua para políticos que se alíen con el crimen organizado y para todo aquel que participe en extorsiones y cobro de piso, y construir una mega prisión para delincuentes y narcopolíticos.

“Por ningún motivo puede haber pacto, colusión ni connivencia con el crimen organizado. Sus expresiones de violencia no pueden ser toleradas. El Estado debe impedir, por todos los medios legales a su alcance, la proliferación de todo tipo de delitos que ponen en riesgo la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas. Está comprobado que la penetración del crimen organizado siempre va acompañada de la corrupción de los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia’’, cita el documento.