Cereales repuntaron por cobertura de posiciones cortas

Los futuros del maíz, la soya y el trigo de Chicago subieron el viernes debido a la cobertura de posiciones cortas antes del fin de semana, dijeron operadores.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas favorables para las cosechas en Estados Unidos y las previsiones de un aumento de la producción en Sudamérica mantuvieron la presión sobre la oferta, según los analistas.

El contrato de maíz más activo en la Bolsa de Cereales de Chicago subió 4.75 centavos, a 4.165 dólares por bushel. La soya avanzó 3.5 centavos, a 11.185 dólares por bushel, mientras que el trigo de la CBOT ganó 6.25 centavos, a 5.93 dólares por bushel.

Los precios internacionales del petróleo cayeron más de 3% en las operaciones del viernes, a un mínimo de casi dos meses, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló nuevos ataques contra Irán, situación que alivió el temor a que pueda aumentar la hostilidad tras los ataques de represalia a principios de la semana pasada.

El maíz y la soya suelen seguir la estela de los precios del crudo, ya que ambos se utilizan como materia prima para biocombustibles.

La soya siguió rondando mínimos de cuatro meses porque la caída del petróleo frenó el alza de los precios.

Elevó predicciones

En un informe mundial mensual muy seguido, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) elevó el jueves sus previsiones para la producción de maíz de esta temporada en Argentina y Brasil, así como para la producción de soya en Argentina.

El USDA también elevó su proyección de las existencias mundiales de maíz a finales del ciclo 2026/27 sobre las expectativas del mercado.

En cuanto al trigo, la agencia recortó sus perspectivas para la cosecha estadounidense hasta el nivel más bajo en décadas a raíz de la sequía, pero elevó ligeramente su previsión de los suministros mundiales.

El mercado de granos de Argentina permanecerá cerrado el lunes por un festivo en ese país.