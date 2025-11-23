Bolsas de Estados Unidos y México cierran la semana con pérdidas

Los principales índices de Wall Street subieron el viernes, ya que los operadores apostaron por un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal el mes que viene, pero registraron pérdidas en la semana debido a la preocupación por las elevadas valoraciones tecnológicas.

El S&P 500 ganó 0.98%, a 6,602.99 puntos; mientras que el Nasdaq Composite sumó 0.88%, a 22,273.08 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones subió 1.08%, a 46,245.41 enteros.

En la semana, el S&P 500 cayó 1.95%, el Nasdaq bajó 2.74% y el Dow Jones cedió 1.91 por ciento. El Nasdaq registró su tercera baja semanal en lo que va de noviembre, su peor racha desde marzo; mientras que, el S&P 500 y el Dow Jones retrocedieron en 2 de las 3 semanas del décimo primer mes.

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, miembro con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto, dijo que el banco central aún puede recortar las tasas "a corto plazo" sin poner en peligro su objetivo de inflación.

Los operadores ven ahora casi 70% de posibilidades de que la Fed recorte las tasas en 25 puntos básicos en diciembre, según la herramienta FedWatch de CME; sin embargo, la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, dijo que la política monetaria está "en el lugar correcto", lo que indica escepticismo sobre la necesidad de otro recorte de tasas. Su postura contrasta con las señales de algunos de sus colegas, una divergencia que podría avivar la volatilidad del mercado antes de la reunión de diciembre.

Por su parte, los principales índices mexicanos concluyeron la jornada del viernes en sentido positivo, en medio de una semana volátil y luego de incorporar los más recientes datos económicos locales.

El S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó 0.33% a 61,877.27 unidades y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), subió 0.25% a1,232.08 puntos. Semanalmente ambos referenciales retrocedieron e hilaron dos semanas con pérdidas. El S&P/BMV IPC bajó 0.72% y el FTSE-BIVA perdió 0.80 por ciento.