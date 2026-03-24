Inclusión financiera: La oportunidad para transformar realidades y posibilidades de desarrollo

La inclusión financiera representa una oportunidad estratégica para ampliar el acceso a herramientas que impulsen el desarrollo económico y social.

A pesar de los avances en digitalización, ampliar el acceso a servicios financieros sigue siendo una oportunidad clave en México. Facilitar el acceso a herramientas como cuentas bancarias, crédito, ahorro y seguros puede transformar la vida de hogares, emprendedores y pequeñas empresas.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), realizada por el INEGI y la CNBV el 76.5% de los adultos en México tienen algún tipo de producto financiero. Sin embargo, solo el 37.3% de ellos pueden acceder a un crédito formal.

La brecha en el acceso al crédito es más pronunciada en poblaciones vulnerables y en regiones alejadas del país. En particular, el 77% de las personas con menor acceso a servicios financieros se concentra en sectores de bajos ingresos.

Branded ContentBryan Derballa

De acuerdo con organismos internacionales como el Banco Mundial, facilitar el acceso a servicios financieros formales como cuentas, medios de pago digitales, crédito y herramientas de gestión, dinamiza el consumo, permite que las personas gestionen mejor sus recursos, enfrenten emergencias económicas y fomenta el emprendimiento; incrementando la resiliencia económica de las familias y los pequeños negocios.

Un aliado como motor de crecimiento

Mastercard destaca que ampliar el acceso a la economía digital impulsa la inclusión financiera, fortalece el ecosistema financiero y abre nuevas oportunidades para personas y negocios.

Por ello, la compañía impulsa estrategias de inclusión financiera mediante alianzas con instituciones públicas y privadas, así como con empresas del ecosistema para ampliar el acceso a herramientas financieras y promover el uso cotidiano de métodos de pago digitales.

Digitalización de pequeños negocios

Las micro y pequeñas empresas (mipes) representan una parte fundamental de la economía, pero muchas de ellas aún operan con acceso limitado a servicios financieros formales.

En este rubro, Mastercard ha apoyado la digitalización de 65 millones de micro y pequeñas empresas en el mundo, impulsando herramientas tecnológicas que permiten a personas y negocios participar en la economía formal, aceptar pagos digitales y acceder a nuevos mercados.

Además, recientemente la compañía anunció un nuevo compromiso por incluir a 500 millones de pequeñas empresas más en la economía digital para el año 2030 con el objetivo de facilitar su acceso a pagos digitales, financiamiento y soluciones tecnológicas. Estas empresas se sumarán a alrededor de 960 millones de personas que ya están conectadas a la economía digital a nivel global a través del ecosistema de Mastercard.

En México, la inclusión financiera también avanza mediante la colaboración entre los sectores público y privado; un ejemplo es la alianza entre Mastercard y Banco del Bienestar, institución financiera del gobierno enfocada en ampliar el acceso a servicios bancarios en todo el país. El objetivo de esta alianza es fortalecer la infraestructura tecnológica y ampliar la transaccionalidad para más de 37 millones de tarjetahabientes.

Además, colabora con agregadores de pago para ampliar la aceptación de medios digitales en comercios cercanos a sucursales, promoviendo el uso cotidiano de tarjetas y pagos electrónicos en comunidades donde el efectivo ha sido históricamente predominante.

La inclusión financiera no se limita a abrir cuentas o emitir tarjetas; implica construir un ecosistema donde personas, comercios y empresas puedan usar activamente herramientas digitales para ahorrar, pagar, emprender y crecer. Lograrlo requiere colaboración, innovación y educación financiera, elementos clave para ampliar oportunidades y consolidar una economía digital más dinámica e inclusiva.