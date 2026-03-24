Peso mexicano cede terreno ante un avance generalizado del dólar y datos locales débiles

El peso mexicano se deprecia frente al dólar la mañana de este martes. La divisa local cae ante un avance generalizado del billete verde, debido ⁠a la cautela ⁠en los mercados después de que Irán dijo que no ha dialogado con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.8338 unidades por dólar. Contra un cierre de 17.7801 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), significa para la moneda una pérdida de 5.37 centavos, que son equivalentes a 0.30 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.9043 unidades y un nivel mínimo de 17.7758. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis divisas de referencia, sube 0.10% a 99.23 puntos.

"El optimismo que inundó las mesas de operación tras el anuncio de una desescalada temporal se enfrenta a la cruda realidad de las demandas de Irán, lo que sugiere que el alivio podría ser efímero", explicó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

Los mercados habían tomado un respiro ayer después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país había mantenido supuestas conversaciones productivas ⁠con líderes de ⁠la república ⁠islámica. Este martes, Irán volvió a disparar misiles a Israel.

En el aspecto local, se conoció que el índice general ⁠de precios al consumidor aceleró a 4.63% interanual en ⁠la primera quincena de marzo. La inflación subyacente bajó a 4.46%. Ademas, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) bajó 0.9% mensual en enero.

"Hoy, el peso es presionado a la baja ante la recuperación del billete estadounidense, así como por el bajo dinamismo de la actividad económica de enero, ⁠reportada en el IGAE. El soporte ⁠y resistencia se ubican en 17.74 ⁠y 17.95 unidades", dijo Monex Grupo Financiero.