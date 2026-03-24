“Entre Tangos y Danzones” sacó los mejores pasos de Club El Economista

El sábado 21 de abril, los suscriptores del Club El Economista vivieron una experiencia única en el Teatro Coyoacanense “Hugo Argüelles”, al asistir a un exclusivo Meet & Greet de “Entre Tangos y Danzones”, una propuesta multidisciplinaria de la compañía ArTaller que conjuga danza, emoción y cercanía con el público.

Bajo la dirección de María O’Reilly, los miembros del Club presenciaron una puesta en escena que ofreció una fusión de tango, ballet y danzón a través de cuadros coreográficos elegantes y apasionados, hilados por una narrativa de recuerdos, amores y nostalgias.

La también fundadora de la compañía, María O’Reilly, compartió con El Economista que la obra destaca por su carácter sensorial, capaz de transportar al espectador a distintas emociones mediante la música y el movimiento.

Experiencia Meet & Greet Entretangos y Danzones, Suscriptores Club El Economista. Foto: Eric Lugo / El Economista.

“Ha sido una trayectoria muy enriquecedora. Siempre estamos buscando qué elemento diferente podemos incorporar”, compartió O’Reilly. La directora también explicó que ArTaller ha apostado por diversificar sus propuestas, integrando distintos lenguajes escénicos sin perder su base en la danza clásica.

En ese espíritu surgió “Entre tangos y danzones”, montaje que mezcla amor, desamor, aventura, felicidad, tristeza y dolor: “Nuestra propuesta está hecha únicamente para que durante la obra disfruten y se vayan felices”, subrayó Germán Pizano, bailarín.

Experiencia Meet & Greet Entretangos y Danzones, Suscriptores Club El Economista. Foto: Eric Lugo / El Economista.

Los suscriptores vivieron un espectáculo que se construye a partir de una serie de cuadros coreográficos conectados por un personaje central: un escritor que rememora sus vivencias. Este papel es interpretado por Germán Pizano, quien funge como hilo conductor de la historia.

“Son recuerdos que mezclan amor, desamor, aventura, felicidad y dolor. Yo abro y cierro la obra desde este personaje que evoca distintas etapas de la vida”, explicó el intérprete.

Experiencia Meet & Greet Entretangos y Danzones, Suscriptores Club El Economista. Foto: Eric Lugo / El Economista.

Tras la función, los suscriptores participaron en el Meet & Greet con el elenco, donde tuvieron la oportunidad de dialogar directamente con los bailarines, resolver dudas sobre el proceso creativo y conocer más a fondo los retos detrás de la producción.

Uno de los momentos más celebrados fue una breve clase impartida por los artistas, quienes enseñaron pasos básicos de tango, lo que generó una experiencia participativa y cercana.

Experiencia Meet & Greet Entretangos y Danzones, Suscriptores Club El Economista. Foto: Eric Lugo / El Economista.

Para Stacey de la Rosa, suscriptora desde hace tres años, fue una gran experiencia porque es una de las disciplinas que más disfruta: “Me gustó muchísimo porque a mí me gusta la danza. En particular, el tango es de mis ritmos favoritos, entonces el baile lo expusieron maravillosamente. Mi parte favorita fue cuando bailaron el Tango de las Rosas”.

Experiencia Meet & Greet Entretangos y Danzones, Suscriptores Club El Economista. Foto: Eric Lugo / El Economista.

La experiencia dejó en claro en los miembros que “Entre Tangos y Danzones” no solo es un espectáculo escénico, sino una invitación a disfrutar del arte desde una perspectiva cercana y viva.

“Es una experiencia que les recomiendo, me gustó mucho. Te dejas envolver por la sensualidad, la elegancia del tango y el ritmo del danzón”, compartió la suscriptora Liliana Ramos.

Experiencia Meet & Greet Entretangos y Danzones, Suscriptores Club El Economista. Foto: Eric Lugo / El Economista.

Por otra parte, Patricia Martínez, suscriptora hace 8 años, mencionó que gracias al Club ha asistido a una gran cantidad de eventos que ha disfrutado: “Esta experiencia fue hermosa, disfruté muchísimo el danzón, fue muy bonito. Recomiendo totalmente el Club por la cantidad de eventos a los que he ido, como obras de teatro, conciertos, eventos culturales, catas y más. Totalmente recomendable”.

Experiencia Meet & Greet Entretangos y Danzones, Suscriptores Club El Economista. Foto: Eric Lugo / El Economista.

¿Quieres vivir experiencias como estas? Suscríbete a El Economista para obtener todos los descuentos y beneficios.