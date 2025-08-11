Bolsa mexicana cierra con ganancias; destacan acciones de Genomma Lab

Las bolsas de valores de México cerraron con ganancias moderadas la primera jornada de la semana. Los índices locales subieron, mientras los inversionistas procesaban cifras sobre actividad industrial local e información sobre el comercio entre China y Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 0.47% a 58,342.87 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), se movió 0.37% hasta 1,171.08 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Genomma Lab, con un avance de 5.01% a 22.84 pesos, seguido de la industrial Alfa, con 4.05% a 14.63 pesos, y los títulos de Pinfra, con una mejora de 2.44% a 241 pesos.

Indicadores y noticias

En datos económicos locales, el INEGI informó que la actividad industrial de México bajó 0.1% en junio contra el mes previo y 0.4% a tasa anual. En noticias sobre comercio, Estados Unidos y China acordaron una nueva extensión de 90 días a su tregua de imposición de tarifas.

En los indicadores económicos, esta semana destaca en Estados Unidos el dato de inflación al consumidor de julio, que será relevante para el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) tras el aumento de las apuestas por un recorte de tasas en septiembre.

Eleva avance anual

La bolsa inicia la semana con un comportamiento moderadamente positivo. Con este avance, mejora el rendimiento de la plaza y el S&P/BMV IPC gana 17.83% en lo que va del año.