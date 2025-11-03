Bolsa mexicana cae por tercera jornada consecutiva; Kimberly-Clark lideró el descenso

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas la sesión de este lunes. Los índices accionarios locales retrocedieron por tercera jornada consecutiva, al inicio de una semana en la que los inversionistas esperan la decisión de política monetaria del Banco de México.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.98% a 62,153.30 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 0.92% a 1,238.67 unidades.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Los títulos del fabricante de artículos de cuidado personal Kimberly-Clark, encabezaron las caídas, con 4.95% a 34.18 pesos, seguidos por los de la minera Peñoles, con 4.13% a 737.32.