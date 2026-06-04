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Bolsa mexicana cae por segundo día consecutivo; acciones de Peñoles lideraron los descensos

Los índices locales bajaron por segundo día consecutivo, en un mercado atento a la información sobre la guerra en Oriente Medio y el proceso de paz.

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José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este jueves. Los índices bursátiles locales cayeron por segundo día consecutivo, en un mercado atento a la información sobre la guerra en Oriente Medio y el proceso de paz.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocedió 1.31% a 67,392.19 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 1.24% a 1,351.75.

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S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de la minera Industrias Peñoles, con 6.09% menos a 898.72 pesos, seguida por la de Gentera, con 4.03% a 42.03 pesos, y Bimbo 2.19% a 57.10 pesos.

Una tregua entre Israel y Líbano se alcanzó tras conversaciones mediadas por Estados Unidos, que reanimaron las esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, más tarde Hezbolá rechazo la tregua e Israel siguió atacando el sur del país.

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José Antonio Rivera

Analista de mercados

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