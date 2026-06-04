Bolsa mexicana cae por segundo día consecutivo; acciones de Peñoles lideraron los descensos

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este jueves. Los índices bursátiles locales cayeron por segundo día consecutivo, en un mercado atento a la información sobre la guerra en Oriente Medio y el proceso de paz.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocedió 1.31% a 67,392.19 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 1.24% a 1,351.75.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de la minera Industrias Peñoles, con 6.09% menos a 898.72 pesos, seguida por la de Gentera, con 4.03% a 42.03 pesos, y Bimbo 2.19% a 57.10 pesos.

Una tregua entre Israel y Líbano se alcanzó tras conversaciones mediadas por Estados Unidos, que reanimaron las esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, más tarde Hezbolá rechazo la tregua e Israel siguió atacando el sur del país.