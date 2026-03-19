Bolsa mexicana cae con fuerza; acciones de Peñoles bajan más de 8%

Las bolsas de valores de México negocian con retrocesos la mañana de este jueves. Los índices accionarios locales bajan en línea con sus pares del exterior, afectados por el avance de los precios del petróleo debido al recrudecimiento de la guerra en Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, baja 1.47% hasta 64,811.96 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cede 1.54% al nivel de 1,290.03 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, casi todos los valores negocian con pérdidas. Destacan las bajas de la minera Industrias Peñoles, de 8.14% a 792.98 pesos, seguida de Genomma Lab, con 5.46% a 17.85 pesos, y la cementera GCC, con 3.85% a 175.28 pesos.

Las bolsas globales caen debido a que los inversionistas están preocupados por los ataques a instalaciones energéticas en Oriente Medio que han impulsado los precios del petróleo. Además, asimilan comentarios cautelosos de los líderes de varios bancos centrales.