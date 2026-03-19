Trump elogia a Takaichi y dice que Japón está dando un "paso al frente" sobre Irán

El presidente de ⁠Estados Unidos, Donald Trump, recibió calurosamente a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en la Casa Blanca este jueves y afirmó que, a diferencia de la OTAN, ⁠cree que Tokio está "dando un paso al ⁠frente" en lo relativo a Irán.

Trump ha arremetido contra sus aliados por su tibio apoyo a la campaña militar estadounidense-israelí y ha afirmado que Washington no necesita ayuda. Sin embargo, sigue presionando para que se envíen más buques para desminar y escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz, cerrado en gran parte por Irán debido al conflicto.

Antes de la reunión, Japón se unió a las principales naciones de Europa en una declaración conjunta en la que afirmaron que tomarán medidas para estabilizar los mercados energéticos y que están dispuestos a sumarse a los "esfuerzos adecuados" para garantizar el paso seguro por el estrecho.

Tras alabar la victoria electoral de Takaichi el mes pasado, Trump dijo que hablarían "de comercio y de muchas otras cosas", incluido Irán.

"Hemos contado con un apoyo y una relación extraordinaria con Japón en todo, y creo que, a juzgar por las declaraciones que nos hicieron ayer y anteayer, realmente están dando un paso al frente (...) a diferencia de la OTAN", indicó el mandatario durante la cita en el Despacho Oval.

En ⁠este sentido, señaló que espera que Japón ⁠dé un paso al frente, dado ⁠el apoyo que Washington ha brindado al país y las decenas de miles de soldados ⁠que tiene estacionados allí.

"No necesitamos mucho; no necesitamos nada", dijo Trump. "No necesitamos nada de Japón ni ​de nadie más. Pero creo ‌que es apropiado que la gente dé un paso al frente".

Takaichi le dijo a Trump que había traído "propuestas específicas para calmar el mercado energético mundial" y que no se debe permitir que Irán obtenga un arma nuclear. Asimismo, condenó los ataques iraníes en el estrecho de Ormuz ⁠y afirmó que creía que solo Trump podía lograr la paz.