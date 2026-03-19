Lectura 2:00 min
Trump elogia a Takaichi y dice que Japón está dando un "paso al frente" sobre Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió calurosamente a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en la Casa Blanca el jueves y afirmó que, a diferencia de la OTAN, cree que Tokio está "dando un paso al frente" en lo relativo a Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió calurosamente a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en la Casa Blanca este jueves y afirmó que, a diferencia de la OTAN, cree que Tokio está "dando un paso al frente" en lo relativo a Irán.
Trump ha arremetido contra sus aliados por su tibio apoyo a la campaña militar estadounidense-israelí y ha afirmado que Washington no necesita ayuda. Sin embargo, sigue presionando para que se envíen más buques para desminar y escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz, cerrado en gran parte por Irán debido al conflicto.
Te puede interesar
Antes de la reunión, Japón se unió a las principales naciones de Europa en una declaración conjunta en la que afirmaron que tomarán medidas para estabilizar los mercados energéticos y que están dispuestos a sumarse a los "esfuerzos adecuados" para garantizar el paso seguro por el estrecho.
Tras alabar la victoria electoral de Takaichi el mes pasado, Trump dijo que hablarían "de comercio y de muchas otras cosas", incluido Irán.
"Hemos contado con un apoyo y una relación extraordinaria con Japón en todo, y creo que, a juzgar por las declaraciones que nos hicieron ayer y anteayer, realmente están dando un paso al frente (...) a diferencia de la OTAN", indicó el mandatario durante la cita en el Despacho Oval.
En este sentido, señaló que espera que Japón dé un paso al frente, dado el apoyo que Washington ha brindado al país y las decenas de miles de soldados que tiene estacionados allí.
"No necesitamos mucho; no necesitamos nada", dijo Trump. "No necesitamos nada de Japón ni de nadie más. Pero creo que es apropiado que la gente dé un paso al frente".
Takaichi le dijo a Trump que había traído "propuestas específicas para calmar el mercado energético mundial" y que no se debe permitir que Irán obtenga un arma nuclear. Asimismo, condenó los ataques iraníes en el estrecho de Ormuz y afirmó que creía que solo Trump podía lograr la paz.