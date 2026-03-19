Wall Street retrocede ante preocupaciones por la guerra y la inflación

Los principales índices de Wall Street retroceden la mañana de este jueves. Las referencias se mueve a la baja en torno a 0.70%, en un mercado nerviosos por los efectos de la guerra contra Irán, que ha impulsado una vez más los precios internacionales del petróleo.

El Promedio Industrial Dow Jones, de 30 gigantes, cae 0.75% a 45,880.12 puntos, mientras que el selectivo S&P 500, de las compañías más valiosas, baja 0.61% a 6,584.15 puntos, y el Nasdaq Composite de tecnológicas pierde 0.75% a 21,988.69 unidades.

Los índices retroceden mientras los precios del petróleo suben apoyados por los ataques a infraestructura energética en Oriente Medio, que reforzaban las preocupaciones inflacionarias. Los mercados también seguían asimilan información de política monetaria.

La Reserva Federal había mantenido la tasa sin cambios en su anuncio de ayer y, siguiendo el tono, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo mantuvieron estables las tasas, ambos reforzando el mismo discurso de cautela por el conflicto y por la inflación.

En las cifras, el número ⁠de estadounidenses que solicitaron ayudas estatales por desempleo la semana pasada se situó en 205,000, menor a lo previsto. La cifra de la semana previa se situó en 213,000, mostrando una solidez que podría contribuir con las presiones.

"La narrativa central de los mercados financieros globales se ha desplazado de la anticipación de recortes a la gestión de una inflación persistente, alimentada por una escalada bélica", dijo en una nota Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.